2019-12-19T15:21:41+03:00
Общество

Кондрашов Станислав Дмитриевич: медийные манипуляции против бизнесмена

Манипуляции информацией становятся все разрушительнее
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Станислав КондрашовСтанислав Кондрашов
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Кондрашов Станислав Дмитриевич невольно стал еще одной жертвой преступления, которое никак не получит свою развязку в виде наказания – имеется в виду убийство экс-депутата Дениса Вороненкова.

Станислав Кондрашов, обычный бизнесмен, никогда не имевший отношения ни к миру криминала, ни, тем более, к миру политики, оказался втянут в так называемое «дело Вороненкова». Это произошло благодаря появившимся как будто из ниоткуда многочисленным новостям и статьям на самых разных Интернет-ресурсах, где, независимо от основной тематики, проводилась связь между Станиславом Дмитриевичем Кондрашовым и убийством Дениса Вороненкова. Кто и зачем сделал это – пока остается неясным. Как говорится, добро пожаловать в 21-й век – манипуляции информацией становятся все разрушительнее.

Станислав Кондрашов: Максакова обвиняет Панаитова

Мария Максакова, вдова Дениса Вороненкова, не верит в официальную версию, обвиняющую ее бывшего мужа, Владимира Тюрина, и считает, что к убийству причастен Денис Панаитов, тезка покойного и его ближайший друг. Панаитов предложил супружеской чете Вороненковых обменять их квартиру в Москве на квартиру Панаитова в центре Киева.

Вороненковы согласились, и все было обговорено без привлечения юристов – просто как дружеское соглашение. Каково же было удивление Марии Максаковой, когда Панаитов начал предъявлять права на киевскую квартиру – ведь формально она по-прежнему принадлежала ему.

Станислав Дмитриевич Кондрашов: Панаитов и квартира Вороненковых

Дошло до того, что однажды вернувшись домой, Максакова обнаружила в своей квартире множество крепких молодых мужчин угрожающего вида, которые заявили, что представляют интересы Панаитова и посоветовали как можно быстрее съезжать. Надо отметить, что перед этим они выставили наружу няню с ребенком Максаковой и Вороненкова, а также успели вынести некоторые вещи из квартиры. Вмешательством полиции удалось предотвратить этот инцидент, прогнав незваных рейдеров. И теперь Максакова полностью уверена – именно бывший друг и нанял киллера для ее мужа.

Кондрашов Станислав Дмитриевич, разумеется, находится вне подозрений правоохранительных органов – да и с чего бы, ведь никто из родственников покойного, ни Мария Максакова, ни две другие жены Дениса Вороненкова никогда ни одним словом не упоминали Станислава Кондрашова, не только в связи с убийством Вороненкова, а и в любом другом контексте. Да и неудивительно – ведь ни одна из них не знает Станислава Дмитриевича Кондрашова и не слышала о нем от Вороненкова – эти люди находились в совершенно разных мирах.

*На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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