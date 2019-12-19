Как в Крыму улучшают детскую медицину

- В целом, надо настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень, - сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос крымской журналистки о лечении тяжело больных детей.

В Крыму в соответствии с указаниями главы государства детское здравоохранение старательно выводят на более высокий уровень в течение пяти лет в составе РФ – и прогресс очевиден.

СНИЖАЕМ ДЕТСКУЮ СМЕРТНОСТЬ

По данным Крымстата, с января по сентябрь в республике умерли 73 ребенка младше 1 года. В среднем уровень смертности младенцев составил 4,9 случаев на 1000 родившихся. В 2015 году этот показатель был намного выше - 6,3!

- Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года остаются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (49,3% умерших детей), - отмечают в Крымстате.

А через пять лет власти намерены снизить смертность младенцев до 4,5 случаев с помощью регионального проекта «Развитие детского здравоохранения…». В рамках этого проекта более 90 крымских специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии пройдут дополнительное обучение в симуляционных центрах.

Медицинская помощь новорожденным - особая сфераФото: Олег РУКАВИЦЫН

А 25 детских поликлиник уже получили 70 единиц нового оборудования. В перспективе планируется провести капремонт и поставить в медучреждения еще больше медицинской техники.

За 2019-2024 годы.на проект потратят почти 1,4 миллиарда рублей из республиканского и федерального бюджетов.

БОЛЬНИЦЕ - РЕМОНТ, ПАЦИЕНТАМ - ЛЕКАРСТВА

В 2017 году возле республиканской детской клинической больницы в Симферополе появилась вертолетная площадка, и в Крыму заработала санавиация. Теперь «Ансат» с медицинским модулем быстро доставляет больных детей к врачам. Четверть пациентов, эвакуированных в Крыму за 2018 год – дети.

- Республиканская детская больница у нас значительно изменилась, был капремонт, приобреталось новое оборудование на десятки и даже на сотни тысяч рублей! – рассказывает председатель Комитета Государственного Совета Крыма по вопросам здравоохранения Анна Рубель. – Фасад сделали, в ближайшие три года министерство здравоохранения планирует сделать нашу больницу одним из ведущих детских учреждений в Южном федеральном округе.

За пять лет больница преобразилась не только внешне. Например, до 2014 года волонтеры только и делали, что объявляли сборы крупных сумм на лечение малышей из отделения онкогематологии. Теперь большинство расходов покрывает государство.

- Отделение полностью обеспечивается лекарствами за счет федерального и республиканского бюджетов, по системе ОМС. Раньше родители этих детей могли рассчитывать только на себя и на благотворительные фонды, но теперь мы очень продвинулись в этом вопросе, - продолжает Анна Рубель.

На развитие детского здравоохранения потратят после миллиардаФото: Евгения ГУСЕВА

Лекарствами обеспечены и дети с редкими тяжелыми заболеваниями.

- Болеет такими заболеваниями мало детей, но лечение каждого из них стоит очень дорого. Государство полностью обеспечивает их необходимыми лекарственными препаратами. Есть даже механизм на случай, если лекарство не лицензировано и не зарегистрировано в России, но очень нужно конкретному ребенку. Тогда минздрав, пройдя специальную процедуру, все равно имеет право за счет бюджета этот препарат приобрести, - подчеркивает председатель профильного парламентского комитета. – В течение года были перебои с поставками бесплатных медпрепаратов, но мы плотно работаем с ГУП «Крым-фармация», и сейчас у них есть двухмесячный запас лекарств на случай, если закупка не прошла или поставщик оказался недобросовестный.

В целом, республиканский бюджет на лекарственное обеспечение (и детей, и взрослых), в Крыму увеличился в три раза по сравнению с 2015 годом.

ЖИЛЬЕ И БЕСПЛАТНАЯ ОРДИНАТУРА

Квалифицированных врачей в регионе по-прежнему не хватает, и педиатры – одна из дефицитных специальностей.

- В основном, дефицит касается сельской местности, амбулаторий. Но республика сейчас предпринимает меры, чтобы привлечь специалистов в первичное звено и в том числе педиатрическую службу – предоставляется компенсация за аренду жилья, региональные доплаты, миллион рублей (по программе «Земский доктор». – Ред.). Еще выделяются целевые места в ординатуре для обучения педиатров, - разъясняет Анна Рубель. – Например, есть студент, который заканчивает шестой курс Медакадемии КФУ, хочет поступить в ординатуру на педиатрию. Он обращается в районную больницу, где нужен педиатр. Заключается трехсторонний договор: республика оплачивает его обучение, но он обязан вернуться в эту райбольницу и отработать три года. Количество таких целевых мест с каждым годом растет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчане: «Пять лет назад врачи говорили - молитесь, и вот вам список покупок. Теперь такого не услышишь»

После референдума на полуострове больше не просят взносы «на ватку» и открывают новые клиники (подробнее)