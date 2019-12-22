2019-12-22T11:55:44+03:00
Общество

Сильные дожди и шквальный ветер: На Крым обрушится буря

Непогода продлится до конца дня, а ветер не утихнет и завтра
Степан ОСТИНОВ
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Спасатели напоминают о правилах безопасности при ухудшении погодных условий.Спасатели напоминают о правилах безопасности при ухудшении погодных условий.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Крыму резко портится погода. Главное управление МЧС России по Крыму предупреждает, что через несколько часов на полуостров обрушатся ливни, а также шквальный южный и юго-западный ветер скоростью 17-22 м/с.

- По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ближайшие 2-3 часа и до конца суток 22 декабря, в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с, днем 22 декабря местами сильные дожди, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели напоминают о правилах безопасности при непогоде. В частности, крымчанам советуют воздержаться от поездок и по возможности оставаться в помещении. Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Не нужно находиться во время бури возле крупных деревьев, а также парковать рядом с ними транспорт.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, немедленно звоните по телефонам «101» и (3652) 55-09-04.

Напомним, в Крыму сегодня, 22 декабря, синоптики прогнозировали пасмурную и теплую погоду, местами кратковременные дожди и сильный ветер — до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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