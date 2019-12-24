Новый год-2020: Как Севастополь украсили к зимним праздникам
Севастополь, по доброй традиции, накануне зимних каникул, как только на улице начинает темнеть, превращается в настоящее новогоднее чудо.
В Севастополе приземлился НЛО.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вот и в этом году город-герой к бою Кремлевских курантов уже принарядился и похорошел. На улицах и площадях появились светящиеся гирлянды, красивые елки и интересные светодиодные композиции.
Парусник ждет попутного ветра.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Пройдешься по центру, глаза разбегаются, руки сами тянутся к фотоаппарату, чтобы запечатлеть себя в этой зимней сказке.
Барышня прогуливается по историческому центру.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вот красавица из 19-ого века совершает променад по набережной, световые фонтаны, переливающиеся всеми цветами радуги, диковинные животные, добрые ангелы-хранители. Красота!
Елка-триколор.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Создатели световых скульптур использовали в своей работе цвета российского триколора: белый, красный и синий.
Елки выросли прямо на городской площади.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Улицы украсили гирляндами.
Улицы преобразились к зимним каникулам.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Гулять по ночному Севастополю сплошное удовольствие.
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