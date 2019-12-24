2019-12-24T12:33:45+03:00
Общество

Новый год-2020: Как Севастополь украсили к зимним праздникам

В город-герой пришла сказка [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Севастополь встречает Новый год.Севастополь встречает Новый год.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Севастополь, по доброй традиции, накануне зимних каникул, как только на улице начинает темнеть, превращается в настоящее новогоднее чудо.

В Севастополе приземлился НЛО. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Севастополе приземлился НЛО.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вот и в этом году город-герой к бою Кремлевских курантов уже принарядился и похорошел. На улицах и площадях появились светящиеся гирлянды, красивые елки и интересные светодиодные композиции.

Парусник ждет попутного ветра. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Парусник ждет попутного ветра.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Пройдешься по центру, глаза разбегаются, руки сами тянутся к фотоаппарату, чтобы запечатлеть себя в этой зимней сказке.

Барышня прогуливается по историческому центру. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Барышня прогуливается по историческому центру.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вот красавица из 19-ого века совершает променад по набережной, световые фонтаны, переливающиеся всеми цветами радуги, диковинные животные, добрые ангелы-хранители. Красота!

Елка-триколор. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Елка-триколор.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Создатели световых скульптур использовали в своей работе цвета российского триколора: белый, красный и синий.

Елки выросли прямо на городской площади. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Елки выросли прямо на городской площади.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Улицы украсили гирляндами.

Улицы преобразились к зимним каникулам. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Улицы преобразились к зимним каникулам.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Гулять по ночному Севастополю сплошное удовольствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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