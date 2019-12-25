Игорная зона в Крыму заработает в 2024 году

Накануне инвестиционный совет Республики Крым единогласно поддержал проект строительства игорной зоны «Золотой берег» в районе поселка Кацивели близ Ялты.

Инвестиционный проект с казино и гостиничным комплексом на заседании Совета представил директор «Управляющей компании инфраструктурных проектов» (УКИП) Денис Козорез.

Для начала площадь игорной зоны в 14,6 га освободят от устаревших и аварийных объектов капстроительства, чтобы возвести на отведенном участке масштабный комплекс. Он будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта.

- Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня. Игорная зона создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет - сообщает пресс-служба ООО УКИП.

Реализация строительства комплекса рассчитана на 2020-2023 годы. Все объекты игорной зоны планируют сдать в первом квартале 2024 года. При этом общий объем инвестиций проекта превышает 3 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

С 2018 года ООО «УКИП» стала одной из основных инвестиционных компаний на территории Республики Крым. На данный момент ООО «УКИП» реализует крупный инвестиционный проект на территории бывшего Санатория «Жемчужина», расположенного на мысе «Ай-Тодор». В конце 2018 года компания приобрела 100% акций местного оператора связи «Крымтелеком». В июле прошлого года под руководством управляющей компании была создана Сеть санаториев «Курорты Крыма», в которую вошли приобретённые санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской прибой». Не смотря на введённые в ноябре 2018 года санкции США, санатории увеличили количество отдыхающих в этом году почти на 20%, была проведена частичная реконструкция, обновление технического и лечебного оборудования. На всероссийском форуме «Здравница-2019» сеть «Курорты Крыма» получила «Серебряную медаль» в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций».

Визитной карточкой компании стало открытие нового уникального объекта категории 5 звёзд на Южном берегу - бутик-отеля «Дача Рахманинов», который уже стал известен далеко за пределами Крымского полуострова и оценивается экспертами как одно из самых ярких открытий 2019 года.

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