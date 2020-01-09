В Евпатории неизвестные оставили от уникального монумента только груду камней

Груда камней – это все, что осталось от уникального паркового монумента в форме Дворца Советов* в парке имени Франко (раньше – парк «Гелиос», по имени расположенного рядом санатория). Разрушенную скульптуру обнаружили местные жители сразу после новогодних праздников.

- Очень хочется знать ответы на два вопроса: кто? и зачем? – возмущается на своей странице в Facebook житель Евпатории Алексей Павлишак.

Горожане недоумевают в соцсетях, зачем понадобилось сравнять с землей скульптуру, аналогов которой во всей стране не сохранилось.

- Парковый монумент построили в середине 1950-х, - рассказывает КП-Крым член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов, ранее работавший в горадминистрации Евпатории. – Он был выполнен в виде комбинированного арт-объекта: и памятник Ленину, и такая вот аллегория знаменитого неосуществленного проекта – Дворца Советов в Москве. Это должно было быть главное здание страны, в 1932 году объявили конкурс, участвовали все советские архитекторы – полмира!

В итоге выбрали проект Бориса Иофана. Во Дворце Советов планировали проводить сессии Верховного Совета СССР. Это здание должно было символизировать победу социализма и стать самым высоким в мире: вместе со стометровой статуей Ленина его высота составила бы 415 метров!

Вот только Великая Отечественная война помешала воплощению грандиозных замыслов, проект так и не продвинулся дальше фундамента. Зато продолжил жить на обложках журналов, коробках конфет и в некоторых парках страны в виде таких вот монументов-миниатюр. До 2020 года дожил только один «Дворец Советов» - в Евпатории.

Так выглядел монумент в парке имени Франко в Евпатории. Фото: Андрей Шелков / Facebook

- Для создания скульптуры в Евпатории был использован так называемый «свердловский вариант» Дворца Советов, последняя модификация, спроектированная во время войны. Нигде больше таких парковых монументов не сохранилось. И это произведение до последнего времени было достаточно узнаваемым. Когда я работал в Евпатории, мы разрабатывали проект «Курортоград» для сохранения советской традиции архитектурной в Крыму, и это небольшое сооружение было одним из важных элементов советской идентичности. Из парка имени Франко хотели сделать евпаторийский аналог московского ВДНХ: не разрушать советское крымское начало, а сохранить его и «насытить» какими-то современными технологиями, - вспоминает Комов.

Идею по многим причинам не удалось воплотить в жизнь. Предпринимателям парк с разрушающимися старыми монументами был не интересен. Брать на баланс статую Ленина тоже никто не хотел.

- Монумент разрушался, каркас его собран из песчаника и оштукатурен. Он был «бесхозным», не имел статуса объекта культурного наследия. Скульптура имеет определенный идеологический оттенок, поэтому ее «отфутболивали» из стороны в сторону. Осталась «сиротой», - сетует архитектор.

По его словам, фотографии разрушенного паркового монумента из Евпатории быстро распространились по соцсетям, в том числе – разошлись по группам архитекторов, защитников культурного наследия.

- Это был последний такой объект в стране, и сейчас фото груды камней, что от него остались, публикуют на популярных архитектурных ресурсах, включая телеграмм-каналы архитектурные с десятками тысяч подписчиков. Евпатория прославилась! – говорит Алексей Комов. – Очень обидно видеть такие фото, потому что это был знаковый элемент городской среды. Видимо, в Евпатории решили не «заморачиваться» с восстановлением, просто зачистить все и построить что-то современное с динозаврами, машинками и прочим адом, который не предусматривает идентичности и самобытности.

Архитектор считает, что парк имени Франко в целом был воплощением курортного городского парка середины прошлого века, которое стоит беречь и которое будет привлекать туристов.

- Есть «совковое» - то, что разрушило прекрасную страну, а есть советское – изящное, ампирное. И его нужно сохранять, - уверен эксперт. - Например, санаторий XX съезда КПСС, который теперь носит название «Таврида», санаторий «Октябрь», биоклиматическая станция – это и есть та самая, дорогая сердцу курортная Евпатория времен СССР. Советское - это тоже идентичность Крыма, помимо крымскотатарского и античного наследия. Ее нужно беречь! И самое главное – до нее рукой подать, есть ведь люди, которые помнят, как это было. Не надо производить археологические исследования! Парк имени Франко в Евпатории был популярным местом в 1950-1960-е годы, но потом пришел в запустение и постепенно разрушался. Там еще входная группа интересная – ротонда. Но и она уже гнилая, значит, скорее всего, ее тоже пустят под снос. А ведь парк можно было восстановить!

Алексей Комов подчеркивает, что подобное отношение к историческому наследию – проблема не только Евпатории, но и всего Крыма.

- Это не то что какой-то конкретный «фирмач» взял землю в аренду и снес ненужное, потому что у него другие планы на это. Это системный вопрос. Работая сейчас в Калуге, я объединил в мэрии городскую среду и охрану культурного наследия. Иначе нельзя в городах, насыщенных памятниками. В противном случае заниматься городскими пространствами – это просто расстановка лавок, бессмысленная трата времени и денег. Пока архитектура и городская среда будет только для использования в виде цветных картинок на форумах, будем пожинать в реальности такие вот плоды, как разрушение монументов.

ОФИЦИАЛЬНО

Городская администрация Евпатории:

- По результатам проведенной экспертизы, строения и сооружения парка имени Франко находятся в неудовлетворительном, а часть - в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путем сноса. По факту сноса скульптуры Ленина будет проведена проверка, так как разрешения на снос конкретно этого сооружения выдано не было. Кто именно снес монумент, станет понятно после разбирательства.

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