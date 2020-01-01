В Крыму первой родившейся девочкой в 2020 году стала Машенька

1 января улицы Симферополя непривычно тихие и спокойные: на дорогах очень мало автомобилей, пешеходы тоже в большом дефиците. Столица региона отдыхает, приходит в себя после новогодней ночи.

Родильное отделение ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1»Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но стоит перешагнуть порог Симферопольского роддома №1, на улице Воровского, как попадаешь в рабочие будни.

В отделении уютно, чисто и комфортно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В роддоме нет и намека на какое-то новогоднее расслабление. Учреждение работает без всяких оговорок, даже гардеробщица на месте, а про медиков и говорить нечего. Никакой праздничной суеты, все в привычном режиме.

- Женщины рожают без выходных и праздников, - с улыбкой объясняют сотрудники учреждения здравоохранения.

Первым в полпервого ночи родился мальчик по имени Мишутка – красивый здоровый малыш. Но парень застенчивый, настолько застеснялся фотокамеры, что начал очень громко плакать.

"Хор" новорожденных 1 января 2020 года в Крыму 00:00 00:00

Его поддержали соседи по палате и получилось трио из новорожденных мальчуганов.

Девочка, которая появилась на свет позже, чем голосистый парнишка, отнеслась более благосклонно к общению с посторонними людьми.

Машенька родилась 1 января 2020 года.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Ночь из Севастополя приехали, - рассказала КП-Крым Дарья Фрумина, мама первой родившейся в Крыму девочки. – У нас один роддом на капитальный ремонт закрыт, вот и пришлось мужу садится за руль и везти меня в Симферополь.

Роды прошли нормально, на свет появился прекрасный замечательный ребенок.

- Маша, Мария – назвали дочку. Мы же заранее имя придумали, по святцам решили назвать: врачи написали, что 8 января рожать буду, а это же большой церковный праздник – Собор Пресвятой Богородицы, - рассказала КП-Крым жительница Севастополя. – На Новый год как положено стол приготовила, салатов настрогала, никак не ожидала, что в роддом попаду!

У Машеньки есть старшая 13-летняя сестра Анастасия, так что есть кому помочь в уходе за новорожденным.

- Знаете, мне 39 лет, и появление ребенка воспринимается совсем по-другому, как было в молодости, - призналась КП-Крым счастливая мамочка.

Пациентки роддома №1 дружно отмечают, что все врачи, акушерки, санитарки и медсестры очень добрые и внимательные.

Сами же медики не думают, что делают что-то особенное: - Это наша работа помогать появляться на белый свет новым людям!

ОТ РЕДАКЦИИ КП-Крым поздравляет с Новым 2020-ым годом мамочек, новорожденных и коллектив ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1», которым руководит главврач Дмитрий Беглицэ.

От всей души желаем здоровья, радости и всего самого доброго!