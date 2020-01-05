2020-01-05T16:26:25+03:00
Политика

Статус Крыма был закреплен весной 2014-го года: В республике дали оценку словам американского генерала

Что было на полуострове до Екатерины II - предмет исторических исследований
Анна КИРИЕНКО
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Крымский парламентарий Гемпель ответил американскому генералу Ходжесу. Фото: пресс-служба Госсовета РККрымский парламентарий Гемпель ответил американскому генералу Ходжесу. Фото: пресс-служба Госсовета РК
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Исторические дискуссии о принадлежности Крымского полуострова в разные эпохи следует оставить научным кругам. Современный правовой статус Крыма в составе РФ закреплен на референдуме 16 марта 2014 года, который прошел в соответствии всем международным нормам и правилам. Такое мнение КП-Крым высказал глава комитета Госсовета РК по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя интервью экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бен Ходжеса о гипотетических «претензиях» России на Крым и юг Украины, поскольку до Екатерины II России «там и не было».

- Отправная точка — это референдум 2014 года. Это исторический факт, решение народа, что Крым российский, и оно принято абсолютным большинством. Поэтому вести разговоры на уровне когда-то, кто-то и что-то, не имеет никакой логики, - уверен Гемпель. Провокационные высказывания американского генерала крымский парламентарий связал с намерением контролировать действующего президента Украины Владимира Зеленского, особенно с учетом его компромиссного решения в отношении шведского исполнителя Dr. Alban, которому разрешили въезд на Украину несмотря на выступления в Крыму.

- Скорее всего, это связано с Украиной и Зеленским, которого США стремятся держать на определенной волне, не выпускать его из интересов «партии войны», - считает Гемпель.

Накануне бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию «Апостроф» назвал «неприемлемыми» претензии Москвы на Крым и юг Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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