Статус Крыма был закреплен весной 2014-го года: В республике дали оценку словам американского генерала

Исторические дискуссии о принадлежности Крымского полуострова в разные эпохи следует оставить научным кругам. Современный правовой статус Крыма в составе РФ закреплен на референдуме 16 марта 2014 года, который прошел в соответствии всем международным нормам и правилам. Такое мнение КП-Крым высказал глава комитета Госсовета РК по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя интервью экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бен Ходжеса о гипотетических «претензиях» России на Крым и юг Украины, поскольку до Екатерины II России «там и не было».

- Отправная точка — это референдум 2014 года. Это исторический факт, решение народа, что Крым российский, и оно принято абсолютным большинством. Поэтому вести разговоры на уровне когда-то, кто-то и что-то, не имеет никакой логики, - уверен Гемпель. Провокационные высказывания американского генерала крымский парламентарий связал с намерением контролировать действующего президента Украины Владимира Зеленского, особенно с учетом его компромиссного решения в отношении шведского исполнителя Dr. Alban, которому разрешили въезд на Украину несмотря на выступления в Крыму.

- Скорее всего, это связано с Украиной и Зеленским, которого США стремятся держать на определенной волне, не выпускать его из интересов «партии войны», - считает Гемпель.

Накануне бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию «Апостроф» назвал «неприемлемыми» претензии Москвы на Крым и юг Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский помог музыканту Dr. Alban посетить Киев вопреки запрету на въезд

Швед пытался самостоятельно попасть на Украину, но не смог из-за того, что ранее выступил в Крыму [видео] (подробнее)

По Ялте прогулялся двойник Зеленского

Люди останавливались, глазели и перешептывались [видео] (подробнее)