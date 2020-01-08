На Аю-Даг моргает огонек: В Крыму на Рождество сняли с горы туристов из Москвы

На Рождество, 7 января, поздно вечером, в диспетчерской службе МЧС Крыма раздался звонок. Взволнованные очевидцы сообщили, что видят на горе Аю-Даг какой-то мигающий огонек. Бдительные граждане решили, что видимо кто-то подает сигнал «SOS».

Тут же на место предполагаемого ЧП прибыла команда спасателей Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС». Специалисты сразу же заметили на юго-западном склоне Медведь-горы моргание фонаря.

- Установить визуальный и голосовой контакт с туристами не удалось, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Спасателям ничего не оставалось, как отправиться на пешие поиски. Только через полтора часа, почти в полночь, крымские спасатели добрались до туристов.

Оказалось, что жители Москвы - супружеская чета и двое подростков 17 и 15 лет, не рассчитали время, чтобы вернуться с прогулки засветло. Когда же наступила темнота, то они сбились с тропы и не сразу могли найти обратный путь.

- Наши ребята просто спустили их по склону, а затем доставали на автотрассу, - рассказал КП-Крым дежурный Алуштинского аварийно-спасательного отделения «КРЫМ-СПАС».- Медицинская помощь им не понадобилось. Сами же они не вызывали спасателей, просто кто-то у подножия горы увидел свет фонарика, и решил, что люди заблудились, запаниковал и позвонил в МЧС.

Нужно напомнить, что об Аю-Даге сложены многочисленные легенды. Старожилы даже рассказывают, что рядом с горой в небе часто видят светящиеся шары. Бывалые туристы не рекомендуют ночевать на Аю-Даге, потому что можно попасть в беду: увидеть кошмарный сон и прыгнуть с с крутого склона вниз. Уфологи и вовсе считают, что на горе можно запросто встретить инопланетян.

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