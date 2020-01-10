2020-01-11T16:42:22+03:00
Общество

«Сжальтесь!»: 17-летняя Яна из приюта борется за право жить в семье

Между девушкой и опекунами встала бюрократическая машина
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Яна и Кристина СерегинаЯна и Кристина Серегина
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17-летняя красавица Яна из Симферопольского района полтора года провела в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Ее забрали у матери-алкоголички, которая вообще не уделяла внимание ребенку. У Яны к 15-ти годам даже не было паспорта! Мамочка ни разу не смогла оторваться от бутылки и оформить документы.

Из-за этого Яна и задержалась в центре надолго: обычно там живут по 2-3 месяца, ожидая направления в интернат, но Яна поступила без бумаг, так что процедура затянулась. Бюрократическая проволочка обернулась счастьем: в августе в реабилитационный центр заглянула семейная пара, которая захотела стать для Яны родителями. Но между брошенным подростком и нормальной семьей возвели стену органы опеки, хотя это огромное везение для девочки: обычно опекуны стараются взять в семью маленьких детей.

ПОПРОСИЛА ЗАБРАТЬ

Будущих маму и папу Яна выбрала сама. Она увидела Кристину и Сергея Серегиных, когда они пришли в реабилитационный центр навестить двоих малышей – родных брата и сестру, которых Серегины собирались взять под опеку.

Яна поняла, что пора брать судьбу в свои руки, и подошла к Серегиным познакомиться. Разговорились. А когда через неделю пара снова приехала в реабилитационный центр к будущим подопечным, Яна прямо попросила забрать ее тоже.

38-летняя Кристина и 39-летний Сергей сначала смутились от неожиданности, подумали, что девушка чего-то боится, поэтому хочет поскорее покинуть стены центра. Яна объяснила, что просто хочет нормальную семью, вот и решила первой сделать шаг навстречу.

- Когда мы забирали детей, над которыми удалось оформить опеку, то поняли, что Яна к нам привязалась. Мы ей оставили свой номер телефона и попытались оформить опеку и над ней, - делится женщина.

Чиновники из органов опеки понимают, как никто, что шансы у 17-летнего подростка попасть в семью практически равны нулю. И решение Серегиных взять домой Яну – настоящее чудо и невероятное везение.

Вот только сотрудники департамента по делам детей администрации Симферополя решили… отказать семье!

В качестве причины для отказа чиновники назвали двоих малышей, которых муж и жена уже взяли под крыло в августе 2019-го, мол, они еще проходят адаптацию в семье. Супруги были в недоумении: доходы позволяют взять под опеку всех, да и в тесноте жить не придется: у пары большой частный дом в Симферополе. Так почему же нельзя забрать домой троих?!

К тому же, заявили в администрации, у опекунов якобы «отсутствует опыт в воспитании подростков». Видимо, опыт с родными детьми – не считается.

- Как это – нет опыта? – возмущается Кристина Серегина. - А как же наша 15-летняя дочь?

90 ДНЕЙ В СЕМЬЕ

Поначалу супругам разрешили оформить «гостевой режим» пребывания Яны – забрать ее на 90 дней, чтобы девушка могла познакомиться с потенциальными опекунами поближе.

- Мы не отчаивались, хотя и знали, что по истечении этого срока Яна вновь окажется в реабилитационном центре, - плачет приемная мать.

Три месяца пролетели незаметно: Яна прекрасно вписалась в семейную рутину Серегиных, и так как разрешения на опеку супруги все еще не добились, они попытались выпросить у чиновников еще 90 дней «гостевого режима».

- Девочки подружились. Они ведут себя, как сестры, но этого никто не учитывает.

Яна была три месяца у Серегиных «в гостях» и подружилась с членами семьи. Фото: личный архив

Яна была три месяца у Серегиных «в гостях» и подружилась с членами семьи. Фото: личный архив

Все, чего удалось добиться - это оставить Яну в новой семье на зимние каникулы. Но чиновники строго предупредили, что ровно в 12 часов 8 января Яна должна быть в реабилитационном центре.

Девушке не хотелось, чтобы ее сказочная карета превратилась в тыкву. Кому же приятно возвращаться в приют, когда есть люди, уже ставшие почти родными?

«Я ПОГИБНУ! СЖАЛЬТЕСЬ!»

Решительная Яна не стала молчать и опубликовала душераздирающий пост в социальной сети, где рассказала свою историю.

- Я погибну! Сжальтесь! Пришлите сюда какую-то комиссию, я не знаю, как это правильно сделать, но Вы наверняка знаете! Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье!!! Вы моя последняя надежда, – взывала девчушка ко всем неравнодушным.

На крик о помощи обратили внимание общественники, журналисты, опекуны из других семей. Вмешались и профильные чиновники.

- Шестого января я дежурил, и выдал Серегиным наше ходатайство. Я написал, что раз вопрос о предварительной опеке еще рассматривается, целесообразности в возвращении девочки в реабилитационный центр нет, и она может оставаться в семье. Но центр этот документ не устроил, и девочку забрали, - рассказывает КП-Крым начальник симферопольского районного управления по делам несовершеннолетних Тарас Луценко.

Районные органы опеки не сдались и сделали все, чтобы девочка оказалась дома у Серегиных. 9 января над Яной оформили временное кураторство. Она уже воссоединилась семьей. Но надолго ли?

- Мы обратились в администрацию Симферополя, чтобы нам предоставили разрешение о возможности быть опекунами. Но дадут ли нам это добро – мы не знаем, - разводит руками Кристина Серегина.

ОФИЦИАЛЬНО

Чиновники из департамента по делам детей администрации Симферополя уверяют, что действовали исключительно в интересах ребенка. Гостевой режим закончился, и Яна вернулась в реабилитационный центр, как того требует закон.

- Мы выдали заключение о невозможности передачи ребенка под опеку в августе прошлого года, - говорит начальник департамента по делам детей Светлана Щербакова. - Повторно до 9 января к нам Серегины не обращались. Сейчас ребенок снова в семье. Если будет подано заявление со всеми необходимыми документами, то мы рассмотрим его. С учетом того, что ребенок жил у них с сентября, то все шансы стать опекунами у них есть.

МНЕНИЕ

Руководитель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина ГОРЕЛКИНА:

- Ситуация с Яной показывает, насколько несовершенно наше законодательство. Понятно, что если всех сирот отдадут в семьи, то интернаты останутся без работы - но на это и направлена государственная политика. Почему же тогда в этих жерновах топчут человеческие судьбы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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