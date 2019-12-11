В Крыму не умеющая читать 12-летняя девочка пошла в первый класс

Маленькая Оксана пошла в первый класс за месяц до 12-летия, когда ее сверстники уже изучили половину школьной программы. Учиться девочка начала благодаря бабушке и дедушке: девочка сбежала к ним от мамы, которая «забыла» заняться образованием малышки и не давала ей общаться с отцом. Уже почти год пенсионеры пытаются оформить опекунство.

ШКОЛА ОКАЗАЛАСЬ НЕ НУЖНА

Оксана родилась в США, в штате Флорида. Ее мама Инна – крымчанка, работала риелтором в Арабских Эмиратах, где познакомилась с американцем Барри. Венчались они в Крыму, а после – постоянно переезжали: жили то в Эмиратах, то в Польше, то в Китае.

Но отношения между супругами не заладились: Инна постоянно подозревала Барри в изменах, устраивала ему сцены ревности. В итоге супруги развелись. Барри остался в Штатах, а Инна – в Симферополе.

Крымчанка не разрешала отцу видеться с дочерью, он помогал малышке только деньгами.

Когда Крым стал российским, Инна забрала Ксюшу и уехала на Украину. По словам бабушки Любови Демецкой, дочь и внучка по-прежнему жили на переводы, высылаемые американским зятем.

– Она скиталась по разным городам Украины. В августе позапрошлого года они вернулись в Симферополь. Жили они от нас отдельно, хотя я ей говорила, чтобы они переезжали к нам. Дочь лгала нам, что внучка ходила в частную школу, но я случайно узнала, что Ксюша даже в школе не училась, – вспоминает с ужасом бабушка.

СБЕЖАЛА ОТ МАМЫ

Инна стала избегать общения с пожилыми родителями и оградила от них дочь. Но в мае этого года Ксюша убежала от матери: собрала вещи, захватила документы и ноутбук, подаренный отцом, и приехала к бабушке с дедушкой.

– Инна только к вечеру поняла, что Ксюши у нее дома нет. Пока нас не было дома, Инна забрала документы внучки и ноутбук. Она угрожала нам. Я ей сказала, чтобы обращалась в полицию. Когда полицейские к нам приехали, они побеседовали и с нами, и с Ксюшей. Внучка пряталась под столом, думала, что ее заберут. Просила полицейских не забирать ее и плакала. После допросов ее оставили у меня, – говорит Любовь.

Девочка сбежала от мамы к бабушке. Фото: Личный архив героев публикации

Пенсионеры поняли, что 11-летняя Ксюша с трудом читает по слогам. Бабушка наняла репетиторов и стала заниматься с ней на дому, параллельно оббивая пороги чиновников, чтобы внучку зачислили в школу. Но все оказалось не так просто: в министерстве образования потребовали заявление от матери.

Инна явно не горела желанием писать какие-то заявления: в июле этого года, два месяца спустя после побега дочери к бабушке, женщина перестала отвечать на звонки родных и письма надзорных органов. Уехала в Грузию, изредка звонила родителям и угрожала, что заберет у них малышку.

– Я давала Ксюше трубку. Она шантажировала ребенка, что Ксюша должна быть готова, что за ней приедут, и она должна готовиться к переезду в Грузию. Она нецензурной бранью говорила, мол, зачем тебе эта российская школа, якобы она знания не дает, а в Грузии английский хорошо преподают. Ксюша спрашивала, какой английский, если она даже не может читать?! – вспоминает Любовь Ивановна.

ОПЕКУ НЕ ОФОРМЛЯЮТ

Ксюшу категорически не хотели брать в школу брать без заявления от матери. Бабушка с дедушкой задействовали детского омбудсмена и прокуратуру – и тогда малышке разрешили сесть за парту.

Ее одноклассники – вдвое младше и ниже Ксюши. Учиться девочка принялась старательно: за два месяца экстерном закончила первый класс, перешла во второй. Сейчас готовится к сдаче экзаменов, чтобы стать третьеклашкой. Кажется, что с таким упорством совсем скоро догонит сверстников.

Бабушка с дедушкой пытались отыскать зятя, но пока безуспешно. Сейчас пенсионеры изо всех сил пытаются обеспечить Ксюшу всем необходимым, вот только постоянно сталкиваются с проблемами: девочка – гражданка США, все документы – у матери, которая уехала в Грузию.

- Оформить российское гражданство и медицинский полюс мы не можем. В симферопольском отделе опеки у нас даже заявление брать отказались, - вздыхает Любовь Демецкая. - Чтобы узаконить опекунство, нужно через суд ограничить маму в правах. Пока суд нам отказал, так как у ребенка нет свидетельства о рождении и невозможно доказать, что Инна – мама Ксюши. Суд не принял даже показания свидетелей, которые могли бы это подтвердить. Сейчас я в растерянности. Я не знаю, что делать дальше. Вся надежда на омбудсмена.

ОФИЦИАЛЬНО

Ирина КЛЮЕВА, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым:

– Ситуация у меня на личном контроле, мы очень плотно работаем с органами опеки по этому вопросу. Но, к сожалению, это не такая уж и простая история. Сейчас каждый шаг органов опеки сверяется, чтобы не допустить никаких ошибок, чтобы все было в рамках законодательства. Мать девочки в опеку так и не обратилась, свою версию событий не предоставила.

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