В Ялте молодая девушка изрезала родного дядю по приказу покойного отца

Ранним утром 7 января в полицию обратилась диспетчер скорой помощи города Алупки. Она рассказала, что на одном из вызовов медики спасли жизнь мужчине с множеством ножевых ранений. Пострадавшим оказался 61-летний житель ялтинского поселка Голубой Залив.

Допрашивая его жену, сотрудники полиции выяснили, что мужчину изрезала ножом ее племянница, которую семья взяла на попечительство после смерти родителей девушки.

Утром на Рождество 24-летняя крымчанка проснулась, вышла из комнаты на кухню, взяла нож и несколько раз ударила им в живот своего дядю. Сотрудникам МВД она объяснила, что напасть на спящего родственника ей приказал во сне покойный отец.

Как удалось выяснить КП-Крым, девушка состоит на учете в ялтинском психоневрологическом диспансере. В содеянном она призналась и уже отправлена на принудительное лечение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если следствие докажет, что в момент преступления девушка себя контролировала, то ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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