2019-12-30T12:31:24+03:00
Происшествия

Один человек погиб, трое в больнице: Грузовик врезался в рейсовый автобус на трассе "Таврида"

Причиной аварии на строящейся дороге стал сильный туман [фото, видео]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Александр Печерский "Автопартнер Крым Севастополь ДТП" / "Вконтакте"Фото: Александр Печерский "Автопартнер Крым Севастополь ДТП" / "Вконтакте"
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В понедельник, 30 декабря, в Белогорском районе Крыма в аварии погиб один человек и трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, возле поселка Зуя грузовик «Mercedes» выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с пассажирским автобусом марки «MAN». От удара водитель грузового авто погиб на месте, также пострадал пассажир «Mercedes».

В аварии пострадали и двое пассажиров рейсового автобуса. Причиной аварии стал сильный туман на строящейся трасе.

ДТП на "Тавриде": Грузовик врезался в рейсовый автобус.Видео: Эльдар Харачих / Вконтакте

Ранее КП-Крым писала, что в Ленинском районе в июле этого года на автодороге «Таврида» случилась одна из самых ужасных аварий. Ночью легковой автомобиль «Hyundai» попал под грузовик. В легковушке ехали пять человек - две женщины и трое детей. 53-летняя женщина-водитель и двое детей – 12-ти и трех лет погибли. Третий ребенок очень сильно пострадал, его забрали в Феодосийскую городскую больницу. Вторая женщина получила травмы легкой степени тяжести.

Не редко на этой трассе случаются и заторы. Одни из них, напомним, случился из-за БТРа. Его водитель ударил сзади иномарку, а она врезалась в военный грузовик, из-за чего вся колонна военной техники остановилась и надолго заблокировала дорогу.

Люди уже прозвали трассу «Таврида» дорогой смерти - слишком часто на ней случаются аварии, которые уносят жизни людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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