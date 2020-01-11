2020-01-11T16:47:25+03:00
Общество

Мужчина без языка и гениталий, три года проживший в больнице, обрел свою семью

Сын, две дочери и куча внуков нашли его благодаря публикации «Комсомолки»
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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На фото Рустем, Эрвин и сын одной из дочерей бывшего неизвестного. /ФОТО из семейного архива Эрвина МуратоваНа фото Рустем, Эрвин и сын одной из дочерей бывшего неизвестного. /ФОТО из семейного архива Эрвина Муратова
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После того, как «Комсомолка» рассказала о бездомном, который без языка и гениталий живет на протяжении трех лет в одной из больниц Севастополя, нашлись его дети. Отойдя от шока, семья готова забрать домой лежачего инвалида и присматривать за ним.

Жуткую историю севастопольского бездомного КП-Крым рассказали волонтеры движения «Сердце Севастополя». За три года социальные службы испробовали все возможные способы, чтобы установить его личность. Но так как из-за увечий мужчина ничего не мог о себе сообщить, а по базам МВД он не проходил, то все попытки оказались тщетными.

Волонтеры надеялись, что родных удастся отыскать, и предновогоднее чудо осуществилось: после выхода статьи к поискам родственников подключились крымско-татарские общественники и ряд СМИ. Буквально через несколько дней родные неизвестного были найдены. Им оказался Рустем Муратов, перебравшийся в Крым из Узбекистана.

– Мы не знали, где он и что с ним, – рассказал КП-Крым сын Рустема Эрвин Муратов. – Новость о том, что он в севастопольской больнице и в таком состоянии, мягко говоря, шокировала нас, так как он больше 25 лет с нами не живет, а виделись мы лишь изредка, когда отец приезжал в гости. Кто мог с ним это сделать, я даже не знаю!

Рустем Муратов три года прожил в одной из севастопольских больниц./ Фото: ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»

Рустем Муратов три года прожил в одной из севастопольских больниц./ Фото: ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»

Об отце Эрвин рассказывает неохотно. Только то, что семья перебрались из Узбекистана. В Крыму они жили в Кировском районе. Но когда глава семейства пристрастился к алкоголю, мать собрала троих детей (Эрвина и двух его старших сестер, - Ред.) и переехала к родителям в Сакский район.

Не так давно дети Муратова - сын и две дочери - переехали в Севастополь. Удивительно, но несмотря на территориальную близость, они даже и предположить не могли, что отец где-то рядом и так остро нуждается в их помощи.

– Мы думали, что он забыл о нас, – негодует Эрвин. – Я готов забрать его. Так как больше ему идти некуда. В ближайшее время я отправлюсь к нему.

Кроме детей и бывшей супруги, по словам Эрвина, у Рустема в Красногвардейском районе есть сестра Диляра Уджа-Али, но связь с родной тетей, они не поддерживают. Хотя надеются, что и она найдется.

Так или иначе, эта история оказалась со счастливым концом. Былые обиды сын простил отцу и готов забрать его в свой дом, где растут трое внуков Рустема.

В отделении по работе с бездомными ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» КП-Крым пообещали, что помогут родным с оформлением гражданства и инвалидности мужчины.

- Это будет быстрее, чем в частном порядке, – заверили в соцслужбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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