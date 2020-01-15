2020-01-16T11:59:35+03:00
Общество

Где окунуться на Крещение в Крыму в 2020 году: Топ-5 мест для омовения

В этом году совершать священный обряд паломники будут в ночь на воскресенье
Надежда ДАЦЮК
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Основные мероприятия на Крещение пройдут 19 январяОсновные мероприятия на Крещение пройдут 19 январяФото: Архив "КП"
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В этом году праздник Крещения Господня выпадал на воскресенье. Купания начнутся в ночь на 19 января - в ледяную воду будут окунаться верующие Крыма. «Комсомолка» в преддверии праздника подготовила топ самых популярных мест для омовения на полуострове.

ТОПЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Сотни паломников едут в Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь, расположенный около села Тополевка Белогорского района. Считается, что монастырские источники обладают полезными свойствами. С 9.00 19 января желающие могут совершить обряд омовения в источниках святой Параскевы, Трех Святителей и Георгия Победоносца. Купель Георгия Победоносца работает ежедневно, кроме пятницы.

Купель Георгия Победоносца работает ежедневно, кроме пятницы. Фото: www.toplovskyi.ru/

Купель Георгия Победоносца работает ежедневно, кроме пятницы. Фото: www.toplovskyi.ru/

ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ

Ежегодно многие едут окунуться на Крещение в Черное море на территории заповедника Херсонес Таврический. Двухчасовая рождественская литургия в честь праздника начнется в 8.00 Свято-Владимирском соборе. После этого освятят воду. Затем начнется крестный ход к Карантинной бухте который закончится окунанием в море.

Херсонес - традиционное место омовения для верующих на Крещение Господне Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Херсонес - традиционное место омовения для верующих на Крещение ГосподнеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

КРАСНЫЕ ПЕЩЕРЫ

Те, кто любит совершать омовение в ночь на 19 января, ежегодно приезжают на купание в Красные пещеры недалеко от села Перевальное Симферопольского района. Здесь с вечера проходит праздничный концерт. В полночь протоиерей Симферопольской и Крымской епархии Димитрий Кротков в полночь освящает воду, после чего желающие могут окунуться в купель.

В Красных пещерах обычно окунаются в ночь на 19 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Красных пещерах обычно окунаются в ночь на 19 январяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ

Ялтинская набережная также популярна среди паломников, которые совершают омовение 19 января. Традиционно в этот день пройдет крестный ход. Он начнется в 13.00 от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора новомучеников и исповедников российских. Затем пройдет молебен о благополучном проведении грядущего курортного сезона. А после все желающие смогут окунуться в водах Черного моря.

Окунаться принято в сорочках. Фото: архив "КП"

Окунаться принято в сорочках. Фото: архив "КП"

КРЫМСКИЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТЫХ КОСМЫ И ДАМИАНА

Несмотря на то, что монастырь располагается у истоков реки Альма в глубоком щелье Крымских гор, это место популярно среди паломников. Здесь бьет святой источник. Считается, что он обладает целебной силой. Согласно легенде, в средние века здесь жили святые бессеребренники Косма и Дамиан, которые бескорыстно лечили людей от многих болезней. После их смерти в горах забил святой источник.

Божественная литургия 19 января начнется в 9.00, а в 11.00 пройдет водосвятный молебен у часовни обители. Как сообщили в монастыре, в этот день с 7.00 до 15.00 проезд бесплатный. Но для этого нужно взять разрешительное письмо в храме всех крымских святых и Феодора Стратилата в Алуште, в Симферопольской и Крымской епархии Симферополя или в Партените на улице Фрунзенское шоссе, 1А.

Желающие набрать воду в святом источнике обычно выстраиваются в очередь. Фото: скриншот из видео

Желающие набрать воду в святом источнике обычно выстраиваются в очередь. Фото: скриншот из видео

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ИСТОЧНИК KP.RU

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