ТОП-6 самых ожидаемых событий для Крыма в 2020 году

Прошлый 2019 год в Крыму выдался богатым как на радостные, так и на трагические события. В январе в Черном море загорелись два иностранных судна, в феврале после десяти месяцев заключения на Украине домой вернулся капитан захваченного судна «Норд» Владимир Горбенко, а в апреле взяли под стражу действующего тогда мэра Евпатории Андрея Филонова. Конечно, утратой года стала смерть первого президента Крыма Юрия Мешкова. Пожалуй, самое главное событие - запуск поездов по железнодорожной ветке Крымского моста.

«Комсомолка» подготовила топ самых ожидаемых для крымчан событий в 2020 году.

ЗАПУСК ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ТРАССЕ «ТАВРИДА»

Строительство 250-километровой федеральной трассы, пролегающей от Керчи до Севастополя, началось в мае 2017 года. На ее строительство по федеральной целевой программе было выделено больше 150 миллиардов рублей. Двухполосное движение от Керчи до Симферополя запустили в декабре 2018 года, а все четыре полосы планируют открыть для транспорта в сентябре 2020 года. Правда, официально объект сдадут в эксплуатацию в декабре.

В ноябре на "Тавриде" завершился монтаж балок моста в районе села Донское. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

Ежедневно по «Тавриде» смогут проезжать 40 тысяч единиц транспорта в сутки. После запуска четырехполосного движения сократится время поездок по Крыму. Планируется, что от Симферополя до Керчи можно будет добраться за два часа (сейчас поездка занимает 3-4 часа), а из Севастополя до Керчи - за три часа (сейчас - около пяти часов).

ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

Первый пассажирский поезд проехал по открытой ветке железнодорожной части Крымского моста утром 25 декабря. Состав из Санкт-Петербурга встретили в Севастополе. А на следующий день в Симферополе встретили поезд из Москвы. Пока что составы ходят только по двум направлениям, но в течение года планируется запустить маршруты из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Грузовые поезда начнут движение по Крымскому мосту с 1 июля 2020 года.

75-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

2020 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Крым уже начал готовиться к памятной дате. Так, до 31 декабря 2020-го участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на поездах в Крым в вагонах класса «СВ» и «Купе». В этом году проведение патриотической акции «Поезд Победы» запланировано с 8 по 16 апреля. Тематически оформленный ретро-состав, состоящий из вагона-музея, проедет по городам и районным центрам Крыма. Кроме того, по улицам крымских городов традиционно пройдет «Бессмертный полк».

ОТКРЫТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сроки сдачи крупного объекта перенесли июль 2020-го. Сперва больницу имени Семашко, стоимостью более 10 миллиардов рублей, планировали сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Клиника площадью больше 11 тысяч квадратных метров будет оснащена современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами и несколькими аппаратами МРТ. У больницы будет лечебно-диагностический и патологоанатомический корпуса, вертолетная площадка, котельная, бомбоубежище, пищеблок, а также актовый зал. Предполагается, что амбулаторное отделение поликлиники сможет принимать 250 пациентов за смену.

Подрядчик не успел сдать новую больницу имени Семашко в Симферополе. Фото: Владимир Прошкин/"Крымская газета"

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

Открытие культового сооружения запланировано на 21 апреля 2020 года. Это дата шестой годовщины подписания указа президента России о реабилитации депортированных народов Крыма. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отмечал, что крымская Соборная мечеть станет самым большим мусульманским культовым объектом в восточной Европе. На церемонию открытия планируют пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соборная мечеть в Симферополе скоро откроет свои двери для верующих. Фото: Михаил Храмов / Facebook

Сооружение начали строить в апреле 2017 года в районе Симферопольского водохранилища. Осенью строители мечети завершили все бетонные работы и занялись внутренней отделкой. В конце октября 2018 года были установлены лифты. Мечеть будет включать две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Также у сооружения будет четыре минарета по 50 метров высотой каждый.

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Крупнейший в Крыму дворец водных видов спорта начали строить в 2018 году около симферопольской объездной. Сдать объект планируют к декабрю текущего года. Общая стоимость - 1,5 миллиарда рублей, эти деньги выделили из республиканского бюджета.

На строительство выделено 1,6 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба Минспорта Крыма

Площадь двухэтажного водного центра составит 18,7 тысячи квадратных метров, а самым главным объектом станет 50-метровый олимпийский бассейн. Кроме того, в здании центра разместятся тренажерный зал, фитнес-центр, раздевалки и тренерские комнаты.

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