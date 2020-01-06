Крымские поселки вошли в топ-10 недорогих мест для летнего отдыха
Эксперты определили перечень популярных курортных поселков для бюджетного отдыха на море летом наступившего 2020 года. В основу таких выводов положены данные броней отелей, квартир и домов туристами на это лето.
Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru сообщили, что в Республике Крым в топ-10 попали поселки Мисхор ( Большая Ялта), Черноморское (Тарханкутский полуостров), Николаевка (Симферопольский район). Любят туристы отдыхать так же в Морском (городской округ Судак), Оленевке и Межводном (Черноморский район) и Песчаном (Бахчисарайский район). В рейтинге есть и поселки Краснодарского края.
Топ-10 недорогих поселков, популярных для отдыха на море летом-2020 (рублей/сутки):
Мисхор – 3535,5
Черноморское – 2557,8
Николаевка – 1721,6
Морское – 3868,9
Оленевка – 1989,4
Дивноморское – 3583,3 (входит в город-курорт Геленджик)
Межводное – 1050,3
Песчаное – 2635,3
Джубга – 1400 (Туапсинский район)
Новомихайловский – 800 (Туапсинский район)
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ИСТОЧНИК KP.RU