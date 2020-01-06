2020-01-06T09:00:50+03:00
Общество

Крымские поселки вошли в топ-10 недорогих мест для летнего отдыха

Дешевле всего отдыхать в Черноморском районе
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Отдых на море популярен у туристов.Отдых на море популярен у туристов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Эксперты определили перечень популярных курортных поселков для бюджетного отдыха на море летом наступившего 2020 года. В основу таких выводов положены данные броней отелей, квартир и домов туристами на это лето.

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru сообщили, что в Республике Крым в топ-10 попали поселки Мисхор ( Большая Ялта), Черноморское (Тарханкутский полуостров), Николаевка (Симферопольский район). Любят туристы отдыхать так же в Морском (городской округ Судак), Оленевке и Межводном (Черноморский район) и Песчаном (Бахчисарайский район). В рейтинге есть и поселки Краснодарского края.

Топ-10 недорогих поселков, популярных для отдыха на море летом-2020 (рублей/сутки):

Мисхор – 3535,5

Черноморское – 2557,8

Николаевка – 1721,6

Морское – 3868,9

Оленевка – 1989,4

Дивноморское – 3583,3 (входит в город-курорт Геленджик)

Межводное – 1050,3

Песчаное – 2635,3

Джубга – 1400 (Туапсинский район)

Новомихайловский – 800 (Туапсинский район)

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При реконструкции набережной Салгира в Симферополе забыли об урнах
На пожаре в Кировском районе Крыма погиб мужчина
Крымские поселки вошли в топ-10 недорогих мест для летнего отдыха
Погода в Крыму на 6 января: дождь и тепло до +10
Лучшее фото зимней Алушты определят на специальном конкурсе
Душевное общение по объявлению обошлось симферопольцу в 25 тысяч рублей
Евпаторийские «моржи» готовятся к традиционному рождественскому заплыву
Ялтинская набережная на Новый год собрала 35 тысяч человек
В облаках на Чатыр-Даге заблудился мужчина и мальчик на снегокате
В Керчи на пожаре эвакуировали 12 человек
Погода в Крыму 5 января: пасмурно и сыро
Севастополец попал в аварию на угнанной «Газели»
Житель Симферополя украл из местного кафе тандыр и гриль
Крымские спасатели предупредили водителей о гололеде на дорогах
Дорогу на Ай-Петри временно закроют
В Симферополе изменилась схема движения междугородних троллейбусов
За сутки в Крыму произошло 4 пожара
Симферополец толкнул свою соседку: Он может сесть в тюрьму на полгода
К лету 2020 года станет известно, появится ли в Крыму горнолыжный курорт
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 4 января