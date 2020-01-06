Крымские поселки вошли в топ-10 недорогих мест для летнего отдыха

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:00:50+03:00

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Эксперты определили перечень популярных курортных поселков для бюджетного отдыха на море летом наступившего 2020 года. В основу таких выводов положены данные броней отелей, квартир и домов туристами на это лето.

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru сообщили, что в Республике Крым в топ-10 попали поселки Мисхор ( Большая Ялта), Черноморское (Тарханкутский полуостров), Николаевка (Симферопольский район). Любят туристы отдыхать так же в Морском (городской округ Судак), Оленевке и Межводном (Черноморский район) и Песчаном (Бахчисарайский район). В рейтинге есть и поселки Краснодарского края.

Топ-10 недорогих поселков, популярных для отдыха на море летом-2020 (рублей/сутки):

Мисхор – 3535,5

Черноморское – 2557,8

Николаевка – 1721,6

Морское – 3868,9

Оленевка – 1989,4

Дивноморское – 3583,3 (входит в город-курорт Геленджик)

Межводное – 1050,3

Песчаное – 2635,3

Джубга – 1400 (Туапсинский район)

Новомихайловский – 800 (Туапсинский район)

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ИСТОЧНИК KP.RU