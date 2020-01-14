Поножовщина и выброшенный ребенок: Первые ЧП в поездах, идущих в Крым

Прошло всего три недели с момента запуска поездов по Крымскому мосту и уже случились первые происшествия в вагонах, следующих на полуостров через пролив. Примечательно, что во всех случаях нарушителями порядка были пьяные воронежцы.

НАПАЛ НА ПОПУТЧИКОВ С НОЖОМ

Пожилой мужчина из Воронежской области ехал по делам в Крым в плацкартном вагоне и выпивал. В один момент он схватил нож и напал на своих попутчиков.

Воронежца задержал наряд, который сопровождал поезд, и на перроне станции Владиславовка в Кировском районе передал коллегам из транспортной полиции Крыма.

Поножовщина, как удалось выяснить КП-Крым, случилась в поезде «Санкт-Петербург - Севастополь». Мужчина порезал руку 22-летнему парню из Астраханской области, а затем ударил 18-летнюю девушку из Евпатории. Их забрала скорая помощь и увезла в районную больницу, где пострадавшим оказали помощь.

Молодому человеку обработали и перевязали рану, в госпитализации он не нуждался. А вот девушке повезло меньше, нападавший порезал ей правую ногу, и она потеряла много крови. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Воронежцу дали 15 суток за то, что пьяным находился в общественном месте. Сейчас сотрудники МВД проводят экспертизу, по ее результатам и будут решать, возбуждать ли уголовное дело против мужчины, сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД на транспорте.

Поезд "Москва-Симферополь" крымчане встречали утром 26 декабряФото: Анастасия ЖУКОВА

МАТЬ ВЫБРОСИЛА МЛАДЕНЦА НА ЛЕСТНИЦУ

Уже 14 января пьяная 36-летняя женщина из Воронежа вместе со своим сожителем и двумя дочками ехала в поезде «Москва - Симферополь». Она взяла на руки младшую из девочек, которой всего 10 месяцев, вынесла из купе и швырнула на лестницу между этажами вагона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/754690" frameborder="0"></iframe> Мать выбрасывает ребенка в поезде Москва-Симферополь.Видео: соцсети.! другой источник

На следующей станции семью сняли с поезда и доставили к полицейским на станции Крымская Краснодарского края, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЮФО.

Пострадавшего младенца отправили в больницу, а 7-летнюю девочку пришлось пристроить в социально-реабилитационный центр. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с родителями и составили на женщину протокол о ненадлежащем обращении с детьми. Сами дети теперь находятся у законных представителей, от родителей их пришлось временно отлучить.

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