Крещенские купания-2020: Полный список адресов, где можно окунуться в Крыму

До Крещения Господня осталось несколько дней. Традиционно 19 января верующие окунаются в купели. В Крыму оборудуют 46 мест для массового омовения, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

По предварительным данным, окунаться будут больше 9 тысяч жителей и гостей полуострова.

- Безопасность людей обеспечат специалисты Крымского подразделения МЧС в составе 106 человек и 26 единиц техники совместно с сотрудниками МВД и медицинской службы, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

МЕСТА КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Большая Ялта

Ялта, набережная им. Ленина - с 18.00 18 января до 16.00 19 января;

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 10, р-н причала №154 на городском пляже - с 18.00 18 января до 16.00 29 января;

Алупка, Дворцовое шоссе, 12, р-н причала №109 на городском пляже - с 18.00 18 января до 16.00 19 января;

пгт. Гаспра, набережная, район пляжа «Марат» - 19 января с 08.00 до 14.00;

г. Алушта, ул. Набережная - 19 января с 11.00 до 13.00;

с. Малореченское, р-н ул. Парковой и ул. Морской - с 18.00 18 января;

пгт. Партенит, Партенитский поселковый пляж - 18 января от 00.00 до 00.01 19 января;

Евпатория

ул. Революции к пляжу Солярис - 19 января с 10.30 до 12.00;

пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 7 - 19 января с 10.00 до 12.00;

Феодосия и Кировский район

Феодосия, набережная Десантников между 3 и 4 буной - 19 января с 13.00 до 14.00;

Орджоникидзе, в районе причала №214 - 19 января с 10.00 до 15.00;

Береговое, в районе церкви Святой Троицы около остановки «Родина Мира» - 19 января с 10.00 до 15.00;

Городской округ Судак

Судак, ул. Набережная, пляж «Центральный» - 19 января с 13.00 до 15.00;

с. Прибрежное, набережная – 19 января с 11.00 до 13.00;

пгт. Новый Свет, набережная, в районе кафе «Екатерина» - 19 января с 12.00 до 13.00;

Керчь

Адмиралтейский проезд, 15 (напротив здания МЧС) - 19 января с 9.30 до 13.00;

Бахчисарай и Бахчисарайский район

г. Бахчисарай, ул. Македонского, 2 - 19 января с 8.00 до 12.00;

с. Скалистое, искусственный водоем - 19 января с 11.00 до 13.00;

с. Баштановка, искусственный водоем - 19 января с 11.00 до 14.00;

Армянск

ул. Школьная, 87 - 19 января с 11.00 до 13.00;

Нижнегорский район

с. Изобильное, на территории побережья озера Сиваш - 19 января с 12.00 до 14.00;

Раздольненский район

пгт. Раздольное, ул. Красноармейская, д 81 (Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте») - 19 января с 8.00 до 11.00;

Черноморский район

пгт. Черноморское, ул. Спортивная, 1 (спасательная станция) - в ночь с 18 января на 19 января с 22.00 до 02.00, а также 19 января с 10.00 до 12.00;

с. Оленевка, ул. Елисеева, 25 - 19 января с 8.00 до 10.00;

пгт. Черноморское, бухта Узкая - 19 января с 8.00 до 10.00;

с. Межводное - 19 января с 8.00 до 10.00;

с. Медведево, пляж пансионата «Московский» ДОЛ «Прибрежный» оз. Донузлав - 19 января с 12.00 до 13.00;

Красноперекопск и район

ул.Спортивная, 8 - 19 января с 7.00 до 11.00;

ул.Папанина,37 - 19 января с 7.00 до 11.00;

с.Воинка, ул.Ленина,11б - 19 января с 7.00 до 11.00;

с.Магазинка, ул.Бондаря,1б - 19 января с 7.00 до 11.00;

с.Ильинка, ул.Мира,1 - 19 января с 7.00 до 11.00;

с.Орловское, ул.Зеленая - 19 января с 7.00 до 11.00;

с.Совхозное, бульвар Фрича - 19 января с 7.00 до 11.00;

Другие места

г. Щелкино, район спасательного поста - 18 января с 23.00 до 01.30 19 января;

Перемычка Керченского пролива и озера «Тобечик» - 19 января с 12.00 до 15.00;

Симферопольский район

с. Перевальное (Красные пещеры) - 18 января с 22.00 по 03.00 19 января;

п. Николаевка, база отдыха «Парус пляж» - 19 января с 11.30 до 14.00;

пгт. Гвардейское, ул. Набережная, 12 (Храм всех крымских святых) - 19 января с 11.00 до 16.00;

с. Белоглинка - 19 января с 11.00 до 12.00;

Джанкой

ул. Розы люксембург, 33 (Покровский кафедральный собор) - 19 января с 7.00 до 9.00;

Джанкойский район

с. Изумрудное, ул. Ульянова, 1а - 19 января с 7.00 до 9.00;

Первомайский район

пгт. Первомайское, ул. Пионерская, 3 (Храм Рождества Христова) - 19 января с 10.00 до 13.00;

Саки и Сакский район

ул. Морская, пляж санатория «Полтава Крым» - 19 января с 10.30 до 12.00;

пгт. Новофедоровка, центральный пляж - 19 января с 10.00 до 12.00;

Белогорский район

с. Учебное, Топловский Троице-Параскевиевский монастырь - с 22.00 18 января по 04.00 19 января.

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