«Откровенное лицемерие»: В Крыму ответили на заявления Евросоюза о милитаризации полуострова

Обеспокоенность Евросоюза «широкомасштабной милитаризацией» Крыма - пример самого откровенного лицемерия со стороны Запада, считает политолог Владимир Джаралла.

Ранее делегация ЕС выступила в Вене на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности. Представители Евросоюза решительно осудили «акты агрессии РФ против Украины» и заявили, что ЕС не признает «незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя». Также делегаты подчеркнули, что наращивание военной мощи в Крыму «продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами».

- Это, пожалуй, пример самого откровенного лицемерия со стороны Запада. Они стояли за переворотом на Украине, не сказали ни слова по поводу убийств людей в украинских городах, не согласившихся с ним, не замечают террор против несогласных в этой стране, продолжающийся с 2014 года, - говорит КП-Крым политолог Владимир Джаралла. - И даже гражданская война на Украине для них - это повод выдвигать обвинения против России, а не думать о судьбе жертв украинских карателей.

Политолог отмечает, что именно страны Евросоюза являются главной угрозой мирной жизни россиян, однако при военной мощи РФ подорвать стабильность в стране и на полуострове в частности не получится.

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