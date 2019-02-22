2019-02-22T19:28:43+03:00
Политика

«Евросоюз начинает маневры в сторону России»: Политолог об отказе ЕСПЧ удовлетворить жалобу Украины по инциденту в Керченском проливе

В незалежной хотят, чтобы задержанным морякам оказали в РФ особую помощь
Надежда ДАЦЮК
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Два бронекатера и буксир ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе. Фото: источник КПДва бронекатера и буксир ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе. Фото: источник КП
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Европейский суд по правам человека повторно отказался удовлетворить запрос Украины по качеству оказанной медицинской помощи задержанным в Керченском проливе морякам.

- Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ, - говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

Украинская сторона просила применить новые обеспечительные меры на основании информации, которую предоставили родственники и адвокаты моряков, находящихся под стражей в Москве. Киев настаивал на том, что состояние здоровья задержанных неудовлетворительное, и требует специальной медпомощи, которую Россия не оказывает.

- Евросоюз начинает медленные маневры в сторону России на фоне неприкрытого давления США в собственных интересах, и внутренних противоречий, требующих и отвлечь внимание общества и найти новые сферы приложения сил. – Выразил свое мнение политолог Владимир Джаралла. – Однако это медленный процесс, они не готовы признать реальность и право России на свои национальные интересы. Да и в Украину вложено много сил и ресурсов, ведь пять лет назад Евросоюз наравне с США стоял за госпереворотом. Признать, что это было ошибкой, они не готовы. Но и поддерживать украинский режим им уже надоедает. Потому, в этот раз они ограничились символическими шагами, отвергнув попытки обострения.

При этом, по словам политолога, до полной нормализации отношений еще далеко.

- Украина продолжает оставаться местом соперничества других держав и можно лишь посочувствовать братскому народу, который постигла такая участь. Но это результат разрыва дружбы с Россией, - добавил Джаралла.

Напомним, первый запрос ЕСПЧ по жалобе Украины поступил в Министерство Юстиции РФ в начале декабря прошлого года. Тогда Минюст подготовил ответ, что 24 гражданина Украины были задержаны в соответствии с ч. 3 ст. 322 УК России за незаконное пересечение границы России с применением насилия или с угрозой его применения.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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