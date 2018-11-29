Трех раненых украинских моряков выписали из больницы в Керчи и отправили в СИЗО

Трое моряков Украины, получивших легкие ранения при инциденте, произошедшем в Керченском проливе, выписаны из керченской больницы №1.

- У них были легкие телесные повреждения. Сейчас состояние их здоровье таково, что они могут содержаться в условиях СИЗО, тем более, что там есть больница, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина. – Я намерена всех их посетить СИЗО в понедельник (3 декабря, – ред..) Они немножко адаптируются, смогут оценить условия содержания.

Людмила Лубина.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

По словам крымского омбудсмена, один из раненых - сотрудник Службы безопасности Украины Василь Сорока, остальные же - рядовой состав.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины - военные катера «Никополь» и Бердянск» и буксир «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Корабли под жовто-блакитными флагами шли в сторону Керченского пролива, не обращая внимания на требования российских пограничников остановиться. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

Для всех 24 задержанных украинских моряков суд избрал в качестве меры пресечения арест до 25 января 2019 года.

Нужно отметить, что кроме Василя Сороки был задержан еще один сотрудник СБУ - оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки, старший лейтенант Андрей Драч, который был на борту военного катера "Никополь".

Рядовой состав во время судебных заседаний вел себя тише воды, ниже травы, а вот командиры позволяли себе определенные вольности - командир буксира «Яны Капу», Олег Мельничук в зале Киевского районного суда Симферополя явно играл на публику: улыбался, весело переговаривался с адвокатом, и поглядывал в зал, видимо, следил за произведенным на журналистов впечатлением.

Олег Мельничук в зале судебных заседаний.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но его также, как и остальных отправили в СИЗО.

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