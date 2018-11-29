2018-11-29T18:10:10+03:00
Политика

Трех раненых украинских моряков выписали из больницы в Керчи и отправили в СИЗО

Крымский омбудсмен собирается их посетить
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Два бронекатера и буксир ВМС Украины задержали в Керченском проливе. Фото: источник КПДва бронекатера и буксир ВМС Украины задержали в Керченском проливе. Фото: источник КП
Изменить размер текста:

Трое моряков Украины, получивших легкие ранения при инциденте, произошедшем в Керченском проливе, выписаны из керченской больницы №1.

- У них были легкие телесные повреждения. Сейчас состояние их здоровье таково, что они могут содержаться в условиях СИЗО, тем более, что там есть больница, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина. – Я намерена всех их посетить СИЗО в понедельник (3 декабря, – ред..) Они немножко адаптируются, смогут оценить условия содержания.

Людмила Лубина. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Людмила Лубина.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

По словам крымского омбудсмена, один из раненых - сотрудник Службы безопасности Украины Василь Сорока, остальные же - рядовой состав.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины - военные катера «Никополь» и Бердянск» и буксир «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Корабли под жовто-блакитными флагами шли в сторону Керченского пролива, не обращая внимания на требования российских пограничников остановиться. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

Для всех 24 задержанных украинских моряков суд избрал в качестве меры пресечения арест до 25 января 2019 года.

Нужно отметить, что кроме Василя Сороки был задержан еще один сотрудник СБУ - оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки, старший лейтенант Андрей Драч, который был на борту военного катера "Никополь".

Рядовой состав во время судебных заседаний вел себя тише воды, ниже травы, а вот командиры позволяли себе определенные вольности - командир буксира «Яны Капу», Олег Мельничук в зале Киевского районного суда Симферополя явно играл на публику: улыбался, весело переговаривался с адвокатом, и поглядывал в зал, видимо, следил за произведенным на журналистов впечатлением.

Олег Мельничук в зале судебных заседаний. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Олег Мельничук в зале судебных заседаний.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но его также, как и остальных отправили в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи керченской больницы: "Украинские моряки понимают, что сделали. Говорят, им приказали"

Журналист «КП» о том, что сейчас происходит в Керчи (подробнее)

«Они в шоке, в полном недоумении от того, что с ними произошло»: крымский омбудсмен о задержанных моряках Украины

Людмила Лубина встретилась и поговорила с военнослужащими незалежной (подробнее)

В СИЗО до 25 января: Симферопольский суд арестовал еще 9 украинских моряков

Последние заседания прошли в Киевском районном суде Симферополя 28 ноября (подробнее)

Командир украинского буксира "Яны Капу"получил 2 месяца ареста

На заседании капитан потребовал переводчика, но сам говорил на русском языке (подробнее)

60 суток под арестом. 12 украинским морякам-провокаторам избрали меру пресечения

Суда военные из незалежной будут ждать в СИЗО (подробнее)

Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой. Чего ждать дальше?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу (подробнее)

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Крым и Украина»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины
Политолог Александр Асафов рассказал «Комсомольской правде», что означает введение военного положения в приграничных с Россией, Черным морем и Приднестровьем регионах Украины
Новости 24
На севастопольских дорогах хотят установить 133 камеры фотофиксации
У крымчан осталось 4 дня на оплату транспортного налога
Дорожники посыпали противогололедными материалами керченский автоподход к Крымскому мосту
Новый детский сад на 260 мест открыли в Симферополе
В Севастополе 65 бывших украинских военных получат денежную помощь на покупку жилья
Непогода в Крыму будет бушевать до начала декабря
Под Коктебелем водитель "Мерседеса" не справился с управлением и вылетел на обочину
В "Херсонесе Таврическом" появится первая виртуальная экспозиция
Почти 200 килограммов мяса уничтожили в Керчи
Два района Крыма остались без света из-за непогоды
Мать керченского стрелка вышла на работу
В Крыму за сутки очистили от снега 1000 километров дорог
В Феодосии открылась «Почта Деда Мороза»
Севастопольцы с первым снегом начали утеплять деревья вязаными шарфами
В Севастополе 30 ноября завершится карантин, объявленный из-за кори
В Симферополе 3 декабря ограничат движение транспорта по улице Павленко
В Крыму и Севастополе саперы ЧФ обезвредили свыше 20 тысяч бомб и мин
Симферополь закупит еще больше реагентов для посыпки дорог
Погода в Крыму на 29 ноября: днем до -7, снег и сильный ветер
У отца керченского стрелка ухудшилось состояние: его положили в психиатрическую больницу
Мать керченского стрелка выписали из психиатрической больницы
На симферопольские дороги вернут "забытый" маршрут №108
На ремонт Керченского политехнического колледжа выделили 9 миллионов рублей
30 севастопольских призывников отправились служить в Вооруженные силы РФ
В крымских селах появятся старосты
Три крымских региона отказались от курортного сбора
До конца февраля на дорогах Крыма установят еще 62 камеры