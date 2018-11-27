Врачи керченской больницы: "Украинские моряки понимают, что сделали. Говорят, им приказали"

Поднимаюсь на гору Митридат в Керчи, далеко сижу, высоко гляжу - вспоминается пословица.

Отсюда очень хорошо видны арки Крымского моста. После украинской провокации в Керченском проливе прошло пару дней.

Постепенно все приходит в норму. Автомобильное движение и не прекращалось. Гражданским судам временно проход был закрыт - почти на сутки, но сейчас под арками они проходят спокойно - очередей нет.

«А вдруг война?»

Для местных жителей провокация со стороны Украины стала настоящим потрясением. Это ж надо до какой наглости дошла незалежная!

На улицах то и дело обсуждают таран российским «Доном» украинского «Яны Капу». В сеть просочилось видео - как все произошло - ролик посмотрел, наверное, весь город.

- Правильно сделали наши моряки! - одобряют керчане. - Ведь дали урок. А они еще и вернулись! Сразу надо было по зубам! Нечего соваться на чужую территорию.

Захожу в магазин и слышу диалог:

- Понятно, что в Азовском море суда украинские постоянно досматривают наши. Украина бесится. Но что они пойдут на такие действия, никто не думал, конечно. Михалыч, а вдруг война начнется? Ума-то у украинских чиновников нет.

- Не начнется, наши пограничники сделают все, что от них зависит. Мы под надежной защитой. Если надо, еще пару раз выстрелят, этого хватит - чтобы тикали все от наших границ, - и на этом все закончится. Бестолковые украинские власти, конечно.

Иду на причал на набережной.

С одной стороны территория перекрыта Погрануправлением ФСБ. С другой стороны причала собралось несколько зевак.

Вижу вдалеке те самые украинские корабли, которые и стали предметом интереса местных жителей - невзрачные и маленькие посудины. Даже не верится, что они думали своим видом напугать кого-либо.

- Вы тут работаете? - спрашиваю.

- Нет, просто посмотреть пришли. Вот думаю, странно, что наши пограничники вообще их не утопили. Меньше бы хлопот было. А так еще разбираться с ними надо, - говорят.

Украинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по Крыму

Трое в больнице

Трое украинцев, которые получили ранения, лежат в керченской больнице №1.

Прохожу в отделение травматологии. Палату №2 охраняют двое военных в масках.

К раненым посторонних не пускают, только врачей.

- Да, нормально они себя чувствуют, - отмахиваются врачи.

Украинские моряки получили легкие осколочные ранения. Один - в плечо, другой - в кисть руки, третий - в бедро.

По словам врачей, состояние военнослужащих «стабильное».

И здесь, в коридорах, медики обсуждают политическую обстановку.

И обрывков речей: «Ребята понимают, что сделали, они признают, что виноваты. Говорят, что такой был приказ руководства», «Представляешь, украинцы еще и военное положение ввели. Все им неймется! Отстали бы уже от нас. Крым - российский».

Напомним, рано утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Два военных катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» двигались по направлению к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться.

Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

Хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

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