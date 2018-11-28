В СИЗО до 25 января: Симферопольский суд арестовал еще 9 украинских моряков
В Крыму избрали меру пресечения всем 24 украинским морякам, которых задержали за незаконное пересечение государственной границы. Экипажи двух военных катеров ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» будут находиться в СИЗО до 25 января 2019 года.
Заседания шли два дня подряд: 27 ноября избрали меру пресечения 15 задержанным морякам. Двенадцать из них доставили в Симферополь, в Киевский районный суд. Трое получили легкие ранения в ходе задержания и находились в керченской больнице, поэтому им меру пресечения определил Керченский городской суд в тот же день. Еще девять человек предстали перед судьями Киевском районом суде крымской столицы 28 ноября.
Если их признают виновными, то моряки отправятся в тюрьму на срок до шести лет.
АРЕСТОВАЛИ НА 1 МЕСЯЦ И 29 ДНЕЙ
Первым сегодня на два месяца в СИЗО отправили капитана 3 ранга Владимира Лисового - командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины.
На суде он попытался оправдаться, мол, всего лишь следовал указу. По его словам, корабли ВМСУ якобы предупредили о том, что мирно хотят пройти через Керченский пролив и даже, мол, попросили у порта Керчи лоцмана - за два часа до предполагаемого прохода. Этими словами мужчина противоречил сам себе. Ранее во время допроса Лисовой признался, что шел на нарушение специально. На борту буксира было стрелковое оружие и пулеметы с полным боекомплектом.
Владимир Лисовой запутался в своих показаниях: на допросе говорил одно, в суде - другое.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Затем перед судом предстал 28-летний Юрий Безъязычный, который служил старшим матросом на артиллерийском катере «Бердянск».
Парень вину свою не признал, сказал, что выполнял приказ и не знал, чем это все может обернуться.
- Прошу принять любую меру пресечения, кроме задержания под стражей. Я не собираюсь никуда убегать. Я не знал, куда мы едем. С Крымом меня ничего не связывает. Я не женат, детей тоже нет, и не опасен, - сказал Юрий Безъязычный.
Матрос вел себя спокойно и не затягивал процесс, в отличие от командира украинского буксира "Яны Капу", который требовал не держать его в клетке и дать переводчика.
Юрий Безъязычный просил о любой мере пресечения, кроме задержания под стражей.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Следующим в зал заседаний зашел 34-летний Денис Гриценко. У него в Симферополе живут родители, которые тоже приехали в суд поддержать сына.
Защита настаивала на домашнем аресте, так как Гриценко якобы является собственником доли в квартире родителей. Но документы, подтверждающие это, предоставлены не были, так что суд отказал. На Украине у моряка - жена и семилетний ребенок.
Знакомые военнослужащего говорят, что при Украине Гриценко служил в Севастополе, а после крымской весны покинул полуостров, отчалил на судне «Прилуки» в Одессу.
Напомним, рано утром 25 ноября два военных катера и буксир незалежной зашли в территориальные воды РФ и двигались к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться. Сотрудникам погрануправления пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.
Денис Гриценко сразу после крымской весны переехал в Одессу.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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