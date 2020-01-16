2020-01-16T17:09:41+03:00
Политика

«Марш политических трупов»: В Крыму высмеяли идею Чубарова организовать шествие на полуостров

Группа крымскотатарских активистов хочет пройти от пункта «Чонгар» через госграницу России
Надежда ДАЦЮК
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Рефат Чубаров не называет точную дату акции с декабря прошлого года. Фото: официальная страница на FacebookРефат Чубаров не называет точную дату акции с декабря прошлого года. Фото: официальная страница на Facebook
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Шествие из Херсонской области в Крым, которое хочет провести лидер запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, нужно назвать не «Марш достоинства», а «марш политических трупов». Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Рефат Чубаров, напомним, заявил о своем намерении провести шествие на территорию российского Крыма в ближайшие месяцы. Ранее о таком желании лидер меджлиса заявлял в декабре прошлого года. Организатор акции отметил, что группа активистов пройдет от контрольного пункта въезда-выезда «Чонгар» через государственную границу России на территорию Крыма. Сегодня к акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» идет подготовка.

- Во-первых, отмечу, что Рефат Чубаров - это откровенно политический труп даже в той украинской модели, которая сложилась на данный момент. Возможно, он хочет отработать некий грант, который и подразумевает реализацию такой инициативы. Второй момент - Чубаров решил в очередной раз напомнить о себе, - отмечает политолог Ганжара.

По мнению эксперта, политика Владимира Зеленского по отношению к действиям крымских татар отличается от политики экс-президента Украины Петра Порошенко.

- Одним из главных свидетельств этого стал факт прекращения вещания на Украине крымскотатарского телеканала АТR, который, видимо, проедал огромные бюджетные средства, и в этой связи был закрыт. Помимо этого, с новых украинских пунктов пропуска на границе с Украиной убрали бойцов батальона «Аскер», - добавил политолог.

Владислав Ганжара акцентировал внимание на том, что любые противоправные действия, которые попытается совершить Чубаров и его приспешники на границе с Крымом, будут пресечены Погранслужбой и правоохранительными органами.

- Я убежден, что сейчас запроса на подобные акции и марши нет в условиях социально-экономического развития страны. Так что, мероприятие можно назвать не «Марш достоинства», а шествие политических трупов, таких, как Чубаров, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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