2019-11-05T11:52:05+03:00
Политика

У Чубарова нет стратегии по возвращению Крыма Украине, считает эксперт

Глава запрещенного Меджлиса готов прибегнуть к кардинальным мерам
Надежда ДАЦЮК
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Чубаров делал антикрымские заявления на протяжении пяти летЧубаров делал антикрымские заявления на протяжении пяти летФото: Архив "КП"
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У государства Украина нет стратегии по возвращению Крыма и быть ее не может. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее председатель запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что у него есть свое видение, как вернуть Крым.

- Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться из всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, - сказал Чубаров.

Политолог Ганжара напомнил, что Чубаров делал подобные заявления на протяжении пяти последних лет. Но это не помогло лидеру Меджлиса построить политическую карьеру и стать народным депутатом Верховной Рады нового созыва.

- Чубаров - политический труп. Как мы знаем, он даже свою политическую карьеру не смог построить. Конечно, мы понимаем, что никакой стратегии возвращения Крыма у самого Чубарова нет, ее в принципе быть не может, - выразил свое мнение политолог.

Ранее бывший премьер-министр АР Крым Анатолий Могилев заявил, что полуостров вернется в состав Украины, когда в этой стране уровень жизни будет намного выше, чем в соседних странах.

- Не социально-экономические предпосылки вернули Крым в состав РФ, это было историческое возвращение региона, который всегда был ментальной частью России. Чтобы там не происходило с Украиной, это никогда не станет поводом возвращения Крыма в состав этого государства, - заключил политолог Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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