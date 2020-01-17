Почему в 2020 году крымских туристов ждет отдых на стройплощадке

В новый 2020 год Крым вошел в состоянии полной транспортной доступности. Аэропорт «Симферополь» ежегодно обслуживает по 5 миллионов пассажиров, свыше 5 миллионов единиц транспорта проезжает по Крымскому мосту, а с запуском железнодорожного сообщения пассажиропоток на полуостров, как ожидается, увеличится еще на 2 миллиона человек.

Федеральный центр планировал, что в 2020 году прибывшие в Крым туристы ахнут: какой полуостров красивый, комфортный и гостеприимный! Как изменился за пять лет, как «подтянулась» до уровня страны курортная инфраструктура! Вот только, как водится, что-то пошло не так.

Уже в первые дни наступившего года президент Владимир Путин на совещании в Ялте по социально-экономическому развитию Крыма указал на явное отставание региональных проектов от федеральных.

- То, что сделано, я имею в виду и Крымский мост, и энергосети, и газоснабжение, федеральную трассу, аэропорт, – это только базовые условия для развития. За этим должны последовать результаты, - подчеркнул глава государства на совещании.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

После вхождения Крыма в состав РФ в Москве приняли федеральную целевую программу развития полуострова до 2020 года, где заложили 28 миллиардов рублей на создание новых и реконструкцию старых курортных территорий.

Обновленная набережная Терешковой должна была встречать туристов летом 2019 года. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В изначальном документе деньги распределили на шесть кластеров: всероссийскую детскую здравницу в Евпатории, единственный официальный в Крыму грязелечебный курорт Саки, бальнеологический курорт на озере Чокрак (Ленинский район), рай для водного экстрима в Оленевке (Черноморский район), колыбель отечественного планеризма и виноделия в Коктебеле и горнолыжный курорт на плато горы Ай-Петри.

Не успели начаться проектно-изыскательские работы, как от кластера на Ай-Петри отказались, а планы по Коктебелю существенно сократились: власти решили не обустраивать за федеральные деньги ландшафтный парк «Тихая Бухта» и туристическую инфраструктуру на горе Клементьева.

Зато «за счет сэкономленных средств» незаметно появился туристический кластер «Гурзуф» с реконструкцией набережной, а также курорты в селе Штормовое за Евпаторией и на прибрежной полосе между Феодосией и поселком Приморский.

Выделенная из федерального бюджета сумма увеличилась до 32,2 миллиардов рублей, а сроки готовности кластеров к приему курортников продлили до 2022 года.

Этап проектно-изыскательских работ должен был закончиться еще в 2018 году, и еще два года отводилось для строительства объектов.

Распорядителем бюджетных средств изначально выступало одно ведомство – Министерство курортов и туризма Крыма, однако в 2019 году обязанности разделили между Минстроем и Минтрансом республики. Им «достался» 21 объект в разной степени неготовности.

Стройка застряла в судах и пока главный променад курорта украшают стройматериалы. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

ЕВПАТОРИЯ

В Евпатории нужно было завершить строительство набережной имени Терешковой, городского водовода с реконструкцией сетей и канализационно-очистных сооружений. Все объекты к началу 2019-го находились на стадии строительно-монтажных работ.

Реконструкцию набережной пришлось приостановить, потому что подрядчик позволил себе отклоняться от проекта, не заручившись письменным согласием заказчика – администрации Евпатории, которая в прошлом году пережила арест градоначальника Андрея Филонова по подозрению в коррупции. Его должность занял один из заместителей Роман Тихончук.

Пока не переправе меняли коней, подписи под измененными проектами ставить было некому. А основной массив работ по набережной им. Терешковой планировалось завершить к началу курортного сезона-2019. Вот только проверка выявила множество нарушений, и чиновники в одностороннем порядке расторгли договор с исполнителем.

- Позиция подрядчика - не согласовывать изменения проекта с заказчиком, - подчеркнул начальник департамента по реализации целевых программ Минстроя Крыма Роман Цинцевич. - Материалы переданы в правоохранительные органы для определения факта нарушения, и работы приостановлены до принятия решения.

Помимо набережной, КОС и водопровода, в рамках ФЦП планировалось отремонтировать улицы 60 лет ВЛКСМ и Демышева. Дороги поделили на пять участков и раздали подрядчикам. В итоге работы идут только на одном из них. Остальные четыре поначалу достались севастопольскому «Элиткрымстрою», но контракт позднее расторгли, и нового исполнителя пока не нашли, хоть цена контракта – почти 2 миллиарда рублей. Минтранс РК хочет предложить эти объекты Центродорстрою - одному из двух федеральных подрядчиков дорожного строительства в Крыму.

Ни один из существующих кластеров не доведен до ума, но в Минкурортов планируют новые. Фото: пресс-служба администрации Саки

САКИ

В Саках строительно-монтажные работы для создания туристского кластера идут полным ходом, но, как выразился начальник департамента по реализации целевых программ Минстроя Роман Цинцевич, «не без технических проблем».

До конца 2019-го планировалось ввести в эксплуатацию реконструированные глубоководный выпуск и гидрологическую станцию на Сакском лечебном озере, но пока объекты не приняли. На подходе проект строительства набережной вдоль берега грязевого озера, который оценивается в 400 миллионов рублей.

Реконструкцией улицы Курортная и переулка Береговой в Саках поначалу занималась компания «Югославстройдекор». Контакт с подрядчиком расторгли, но неотработанный аванс в 21 миллионов рублей теперь нужно взыскать по суду.

Новый подрядчик - СМУ «Родная гавань» - за работу возьмется только в этом году.

В Оленевке дорожники и прокладчики водовода не могут согласовать графикиФото: Анна КИРИЕНКО

ОЛЕНЕВКА (Черноморский район)

В поселке Оленевка получилась нестыковочка у подрядчиков: график дорожников, которые меняли асфальт, опережал график коммунальщиков, занимавшихся прокладкой водовода и канализации.

В кои-то веки руководители решили «сверить часы» и притормозить с асфальтированием дорог, чтобы потом не вскрывать свежее покрытие для строительства коммунальных сетей.

Решение, безусловно, правильное во всех отношениях, но туристы не оценили: гостей сезона-2019 Оленевка встречала клубами пыли на центральной улице Ленина, где начисто срезали старый асфальт.

Когда в курортном поселке появится новый водопровод и отремонтированная улица, неизвестно: коммунальщики еще согласовывают графики.

ОЗЕРО ЧОКРАК (Ленинский район)

Ленинский район Крыма с точки зрения туризма – самый неразвитый на полуострове. Чтобы заманить туда отдыхающих, властям предстояло создать с нуля инфраструктуру: провести газ, воду, свет, построить канализационно-очистные сооружения и новую дорогу.

В итоге через район проходит только всем известная «Таврида». А обещанная трасса Войково-Курортное-Чокрак подорожала, и нужно ждать согласования с Минэкономразвития, чтобы сдать 14,2 км путей хотя бы в 2021 году.

Строительство газо- и водопроводных сетей, а также КОС приостановили. Причины в Минстрое, курирующем работы, не озвучивали. Аналогичная ситуация – со строительством подстанции и электросетей в селе Курортное (заказчик – ГКУ «Инвестрой»).

Канализация - главная проблема курортного Коктебеля, которую не могут решить уже 30 летФото: Анна КИРИЕНКО

КОКТЕБЕЛЬ

Коктебелю не везет хронически. Проект строительства очистных, которые поселок ждет уже 30 лет, все никак не выйдет из экспертизы, а с набережной, которую обещали сделать широкой и обзорной, вообще беда: планировка территории с самой территорией не совпадает.

Новый водовод в соседнем поселке Орджоникидзе, которое также входит в туристический кластер, застрял на стадии проектирования: замечаний оказалось так много, что проект нужно просто делать заново.

От обустройства горы Клементьева, родины парапланеризма, чиновники отказались, однако решили все же потратить 97 миллионов рублей и переодеть в новый асфальт 7-километровую дорогу наверх. Главгосэкспертиза одобрила проект в ноябре 2019 года, работы еще не начались.

- В целом, туристические кластеры двигаются не с теми темпами, которые мы планировали но они связаны с подрядными организациями, которые не совсем добросовестно выполняют условия государственного контракта, - считает Роман Цинцевич.

ГУРЗУФ

На обустройство набережной в южнобережном поселке выделили 474 миллиона рублей. Поначалу к 2019 году ее рассчитывали уже построить, но в итоге только в 2020 году подрядчик приступит к работе.

ШТОРМОВОЕ

Не закончив обустраивать туркластеры, включенные в ФЦП ранее, в Министерстве курортов и туризма Крыма решили добавить себе работы и задумали обустроить курорт в селе Штормовое под Евпаторией на территории 500 гектаров.

Новую курортную территорию на Западном побережье в профильном министерстве окрестили «туристическим парком». На разработку проекта запросили из бюджета 70 миллионов рублей. В дальнейшем на пятикилометровой прибрежной полосе появятся рекреационные комплексы, построенные за счет инвесторов. По задумке чиновников, бизнес полетит обустроенный «туристический парк», как пчелы на мед.

ФЕОДОСИЯ

Еще один кластер хотят создать под Феодосией на 100-километровом участке до поселка Приморский. Об этом проекте пока практически ничего не известно: власти пока не говорят, что планируется строить и где (там практически не осталось свободных территорий, если не осушать озеро Аджиголь). Сумму, которую будут просить из бюджета, тоже еще не называли.

ДЕНЕЖКИ

На 2019 год Минтранс получил 1,3 миллиарда рублей в рамках ФЦП на дорожную инфраструктуру для туристических кластеров, а Минстрой – 2,2 миллиарда на остальные объекты. В итоге по состоянию на середину декабря 2019 года ведомства оплатили работ на 75 и 66 миллионов соответственно.

За достижение нужных показателей по итогам года Минстрой получил премий на 5 миллионов рублей, Минтранс - на 2,6 миллиона. Без сомнений, оба министерства прикладывают все усилия для достижения поставленных задач, но что-то все время идет не так.

В 2020 году в Крыму повысят налог на недвижимость, что приведет к резкому росту цен на отдых – при том, что обещанной курортной инфраструктуры к этому времени так и не появилось. Кто согласится отдавать солидные деньги за поездку в регион без дорог и очистных – большой вопрос.

КОМПЕТЕНТНО

Замдиректора Крымской ассоциации «Экология и мир» Андрей АРТОВ:

- Вся ФЦП пронизана никчемными проектами, которые в 2014 году лоббировали те, кто хотел на этом заработать. К их разработке и оценке крымские ученые не привлекались, а московские эксперты все делают без выезда на местность, по спутнику. Мы уже наблюдали эффективность такой работы по трассе «Таврида» - по нормативам все сделано как надо, а по факту - пещера под дорожным полотном.

Стоит ли удивляться бетонной заливке на сакском побережье посреди песчаных дюн, которые нельзя трогать? Цель - получить деньги хоть под что-нибудь. Сейчас крутится проект по строительству такой же никчемной набережной в Оленевке. Голландцы свои песчаные дюны на руках носят. А песок не просто песок - он фильтр для прохода морской воды в грязевые озера Сакской группы. Гидрофизики скажут свое слово, если у них спросят, конечно. Но понятно, что минеральный состав грязей нарушится.

Вот была Бакальская коса - и ее уже нет. Прокуратура высчитывает миллионный ущерб, причиненный природе, а кому его предъявить? Роснедрам, которые выдали лицензию на добычу песка возле Бакальской косы? Так это государственная организация. И за эту бетонную полосу на сакском побережье придется ущерб рассчитывать и еще раз платить, чтобы ее снести.

МНЕНИЕ

Депутат Государственного совета Крыма от Евпатории Галина ГЕРАСИМОВА:

- К сожалению, ситуация сегодня выглядит так, что мы не реализуем наши основные задачи по кластеру Евпатория. Это факт бесспорный. При том, что наш курорт за год посещает уже около 1,5 миллиона туристов.

Что касается ремонта и строительства наших городских дорог, то, скорее всего, там придется корректировать проектно-сметную документацию, если на контракт в 2 миллиарда рублей желающих не нашлось. Мы же понимаем, что интересные с экономической точки зрения проекты, просто так без внимания не остаются. Тем более, что много всего уже построено в Крыму.

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