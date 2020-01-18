2020-01-18T11:34:41+03:00
Общество

Лечили от пневмонии - оказался порок сердца: Младенца из Алушты могут спасти только в Москве

Родители Лады собирают деньги на поездку к лучшим кардиологам страны
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Врачи две недели лечили девочку от пневмонии, а у оказалось, что у нее еще и сложный порок сердца / Фото из личного архиваВрачи две недели лечили девочку от пневмонии, а у оказалось, что у нее еще и сложный порок сердца / Фото из личного архива
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У 44-летнего Александра и 38-летней Ирины Непомнящих из алуштинского села Изобильное трое детей. Сперва на свет появился мальчик по имени Кирилл, спустя пять лет Дашенька. О третье беременности счастливая женщина узнала спустя две недели после выхода на работу из второго декрета.

Лада с братом и сестрой

Лада с братом и сестрой

- Ладочка родилась маленькой, с весом до тех килограммов, - рассказывает КП-Крым Ирина Непомнящая. - Она была замученной, только ее темные глазки сияли как бусины. Когда врач послушал, то сказал, что есть какие-то шумы в сердце и нас отправили в республиканскую больницу.Ирина проболела почти всю беременность, так как скромное отделение Изобильненской почты, где она работала начальником, не отапливалось. Именно частые простуды женщина связывает с заболеваниями своего третьего ребенка. Сразу после рождения Лады выяснилось, что у девочки сложный порок сердца. Врачи отложили операцию на полгода, чтобы малышка подросла и набрала вес.

Там выяснилось, что у девочки врожденная пневмония. Пока врачи две недели лечили Ладу от одного заболевания, оказалось, что у малышки ко всему прочему, сложный порок сердца.

- Кардиолог, когда увидела мою крошку, сразу сказала, что нам нужна будет операция, поскольку такой порок не перерасти. Был период, когда в две недели ее хотели оперировать, но после у дочки спала тревожность, и врачи дали нам чуть-чуть подрасти.

1 января Ладе исполнилось семь месяцев, а она уже четыре раза переболела пневмонией.

- Нас врачи сразу предупредили, что пока сердце не «почините», пневмонии не уйдут, - плачет женщина.

В шесть месяцев Ладе сделали контрольное УЗИ сердца, после которого медики велели начинать готовиться к операции. Но в планы врачей, отправить малышку в Москву к лучшим кардиохирургам страны, вмешалась очередная пневмония. Ее спровоцировало плохое сердечное кровообращение.

- Буквально несколько дней как мы выздоровели, сейчас подаются документы на квоту, а как только придет вызов из института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, то мы отправимся в Москву. С нашим состоянием сказали, что прооперировать должны уже в этом месяце, - делится Ирина.

Это значит, что вскоре малышка сможет расти и играть, забыв о больничных койках. Мысль о том, что дочь скоро распрощается с недугом, несомненно, радует родителей. После операции Ладе с Ирой на две-три недели придется задержаться в Москве. Родителей с малышами в послеоперационную палату кладут редко, поэтому зачастую им приходится снимать либо койку в комнате отдыха, либо номер в гостинице при больнице. А это недешево.

- Операция будет по ОМС, а за проживание придется платить около 3,5 тысячи рублей в сутки. Восстановление Лады займет примерно три недели, так что за ночлег нужно будет выложить 80 тысяч. Мы собрали половину этой суммы благодаря неравнодушным людям, теперь думаем, как успеть в срок найти остальные деньги.

Доход Непомнящих скромен: Ирина в декрете, Александр - пенсионер МЧС. И поскольку жена часто в больницах, то на его плечи легла забота о двух старших детях.

Желающие помочь собрать недостающие деньги могут связаться с Ириной лично по номеру телефона +7 (978) 761 74 31 или воспользоваться реквизитами: Карта РНКБ 2200 0202 0415 1817 Ирина Викторовна Непомнящая.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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