Как отмечали Крещение 2020 в Крыму и Севастополе: Лучшие фото
Все православные Крыма и Севастополя 19 января отмечают один из самых почитаемых праздников - Крещение Господне (Богоявление).
В этот день верующие вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Библии, на Христа в этот сошел Святой Дух в виде голубя, и голос с неба возвестил, что Иисус - Сын Божий.
Крещение завершает цикл Рождественских святок. Накануне, в Крещенский сочельник, принято поститься.
СИМФЕРОПОЛЬ
Кафедральный собор во имя Александра Невского
Воду освящают во время молебнаФото: Виталий ПАРУБОВ
Для верующих Крещение Господне - один из самых почитаемых праздниковФото: Виталий ПАРУБОВ
Двор собора еле вместил всех желающихФото: Виталий ПАРУБОВ
Воду освящают дважды: в Крещенский сочельник и в день Крещения ГосподняФото: Виталий ПАРУБОВ
Все верующие благодарят ГосподаФото: Виталий ПАРУБОВ
Освященную воду разливают по бутылям и бутылкамФото: Виталий ПАРУБОВ
СЕВАСТОПОЛЬ
Владимирский собор в Херсонесе
Люди собираются на службу за стенами Владимирского собора в ХерсонесеФото: Юрий ЮГАНСОН
Во всех храмах полуострова проходят праздничные службыФото: Юрий ЮГАНСОН
К бочке с освященной водой выстроилась очередьФото: Юрий ЮГАНСОН
Перекрестились, окунулисьФото: Юрий ЮГАНСОН
В воду многие заходят в сорочкахФото: Юрий ЮГАНСОН
Купальщиков охраняют сотрудники МЧСФото: Юрий ЮГАНСОН
Желающие окунуться выстраиваются на берегуФото: Юрий ЮГАНСОН
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ИСТОЧНИК KP.RU