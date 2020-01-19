Как отмечали Крещение 2020 в Крыму и Севастополе: Лучшие фото

Все православные Крыма и Севастополя 19 января отмечают один из самых почитаемых праздников - Крещение Господне (Богоявление).

В этот день верующие вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Библии, на Христа в этот сошел Святой Дух в виде голубя, и голос с неба возвестил, что Иисус - Сын Божий.

Крещение завершает цикл Рождественских святок. Накануне, в Крещенский сочельник, принято поститься.

СИМФЕРОПОЛЬ

Кафедральный собор во имя Александра Невского

Воду освящают во время молебнаФото: Виталий ПАРУБОВ

Для верующих Крещение Господне - один из самых почитаемых праздниковФото: Виталий ПАРУБОВ

Двор собора еле вместил всех желающихФото: Виталий ПАРУБОВ

Воду освящают дважды: в Крещенский сочельник и в день Крещения ГосподняФото: Виталий ПАРУБОВ

Все верующие благодарят ГосподаФото: Виталий ПАРУБОВ

Освященную воду разливают по бутылям и бутылкамФото: Виталий ПАРУБОВ

СЕВАСТОПОЛЬ

Владимирский собор в Херсонесе

Люди собираются на службу за стенами Владимирского собора в ХерсонесеФото: Юрий ЮГАНСОН

Во всех храмах полуострова проходят праздничные службыФото: Юрий ЮГАНСОН

К бочке с освященной водой выстроилась очередьФото: Юрий ЮГАНСОН

Перекрестились, окунулисьФото: Юрий ЮГАНСОН

В воду многие заходят в сорочкахФото: Юрий ЮГАНСОН

Купальщиков охраняют сотрудники МЧСФото: Юрий ЮГАНСОН

Желающие окунуться выстраиваются на берегуФото: Юрий ЮГАНСОН

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