В Ялте на Крещение 2020 помолились о наплыве туристов

В курортной столице Крыма Ялте праздник Крещения Господня отметили необычно: с утра на набережную города вышли силачи, которые устроили возле часовни Новомучеников и исповедников российских турнир «Экстрим на Крещение».

Первыми на набережной появились силачиФото: Галина КОВАЛЕНКО

Господь не обидел силушкой крымчан: гири летали, как воздушные шары!

После полудня от собора Александра Невского на набережную верующие совершили Крестный ход.

Крестный ходФото: Галина КОВАЛЕНКО

Не секрет, что финансовое благополучие Южного берега Крыма во многом зависит от туристического потока: насколько будут заняты отдыхающими кафе, рестораны и отели, настолько пополнятся кошельки и счета. В сезон день – год кормит!

Молебен об удачном курортном сезоне прошел на набережнойФото: Галина КОВАЛЕНКО

Неудивительно, что в Ялте используют любой повод, чтобы вознести к небу молитвы и попросить Бога послать на полуостров туристов. Вот и 19 января, на Крещение, возле часовни на набережной священнослужители провели традиционный молебен «О сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона».

Набережная едва вместила участников молебнаФото: Галина КОВАЛЕНКО

Уже в 14-ый раз туроператоры, рестораторы, отельеры и рядовые жители Ялты помолились в надежде, что с наступлением тепла на полуостров хлынут толпы туристов - с помощью Небесной канцелярии.

- Молебен, конечно же поможет провести туристический сезон, - сказал КП-Крым Иван Имгрунт, глава администрации Ялты. - Чтобы увеличить силу молитв, займемся транспортной схемой, благоустройством. Уделим внимание различным мероприятиям, фестивалям, чтобы туристов в Ялту привлекали не только море, солнце и красивые виды.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт тоже зашел в водуФото: Галина КОВАЛЕНКО

Не успели смолкнуть молитвы, как в небо взмыли белые голуби.

Очередь из желающих помолиться и окунутьсяФото: Галина КОВАЛЕНКО

После молебна все желающие окунались в Черное море. Погодка не ахти какая: на улице всего +7 и холодный, пронизывающий кости ветер.Температура крещенской воды - около +10. Но это не остановило купальщиков. В воду заходили и священнослужители, и обычные горожане, гости города. Окунулся в крещенскую воду и глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Отец АдамФото: Галина КОВАЛЕНКО

Отец Адам перед омовением окропил всех Крещенской водой.

СПРАВКА «КП»

На ЮБК первый молебен «О сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона» прошел в январе 2007 года.

Мероприятие посвятили 200-летию начала освоения курортов Крыма. В 1807 году французский химик Феликс де Серр, по просьбе Таврического губернатора Андрея Бороздина, занялся анализом лечебные свойства сакских грязей. Считается, что работы химика и дали импульс для комплексного освоения Крымского полуострова, как здравницы-курорта.

В молебне, как правило, участвуют представители власти, руководители и сотрудники турфирм, отелей, ресторанов – всех компаний и предприятий, имеющих отношение к организации отдыха.

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