За прошлый год Крым принял рекордные 7,43 миллиона туристов

Крым поставил рекорд постсоветского периода по количеству туристов. В 2019 году на полуострове отдохнуло 7 миллионов 430 тысяч человек, что на 9,3% выше показателя 2018-го года.

Данные туристического потока опубликовал глава Крыма Сергей Аксенов.

- По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек, - добавил глава региона.

Более половины гостей, или 57%, прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Из них более 6 тысяч - по открытому в конце года железнодорожному пути. За год транспортной артерией на полуостров воспользовались более 2,5 миллиона автовладельцев.

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины. Каждый седьмой турист, или 1,1 миллиона человек, прибыл на отдых с территории сопредельного государства.

- Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к «оккупантам» в гости не ездят, - указал глава республики.

Каждый седьмой турист приехал из УкраиныФото: Анна САДОВНИКОВА

Около 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Все статистические данные о количестве отдыхающих, по словам Аксенова, внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики.

В целом приведенные цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений.

Одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма Аксенов назвал модернизацию курортной инфраструктуры в регионах.

- Сейчас мы обсуждаем на федеральном уровне возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов, - уточнил он. - В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счет доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере.

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