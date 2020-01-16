«Мы к вам приехали - и что?»: Курорты Крыма не вышли из спячки ради новогодних каникул

Почти 210 тысяч туристов насчитали в Крыму за прошедшие новогодние праздники. Для зимнего полуострова цифра вполне достойная и даже с нарастающими 10% к прошлогодним показателям. Вопрос в том, насколько Крым использовал возможности и преимущества, связанные с открытием железнодорожного пути через Керченский пролив и информационной кампании в этой связи.

ПОЕЗД - ХОРОШО, НО МАШИНОЙ ПРИВЫЧНЕЕ

По Крымскому мосту в новогоднюю декаду на полуостров прибыло почти 147 тысяч туристов. Каждый десятый предпочел железную дорогу - в Новый год по новому мосту да в новых вагонах посчитали хорошей приметой почти 15 тысяч гостей.

Но большинство предпочли личный автотранспорт: по данным сервиса бронирования tvil.ru требование парковки содержалось в каждом третьем запросе на период с 31 декабря по 8 января. И это несмотря на дальние расстояния: как и прежде, среди гостей полуострова лидируют москвичи и жители Подмосковья (26%), на втором месте прибывшие из Санкт-Петербурга (12%), на третьем - гости из Краснодара (7%). Четвертую позицию разделили жители Новосибирска и Ростова (3%).

Фото на фоне украшений Ялты разлетелись по всем соцсетям. Фото: пресс-служба горадминистрации

- Среди других особенностей - почти в каждом запросе хотели наряженную новогоднюю ель, вид на море или горы и обязательно отопление, а если коттедж, то с камином и баней, - отметила КП-Крым директор по развитию сервиса бронирования TVIL.RU Оксана Шустикова

ДВЕ ТРЕТИ ВЫБРАЛИ ЮБК

Половина от всех броней tvil.ru пришлась на Большую Ялту, а каждая пятая бронь - на Севастополь. В пятерке популярных городов - Алушта, которую выбрали 8% желающих встретить Новый год в Крыму, Феодосия с результатом в 6% и Судак 4%. Симферополь - 2,5% и Евпатория - 1%.

- Рост бронирования по Ялте составил 42% в сравнении с прошлым годом, по Севастополю - 116%, - говорит Шустикова. - При этом Феодосия потеряла 17% от прошлогодних показателей спроса, а Евпатория интересовала только 1%.

Тем не менее, данные Минкурортов Крыма говорят, что интерес к Западному побережью испытывают 12% туристов и 9% - к Восточному. Еще 6% остановились в Симферополе, Бахчисарае и их окрестностях. Тогда как 73% прибывших по официальной статистике поселились на Южном берегу Крыма.

Светящиеся конструкции Ялты стали главным событием курортного Крыма.Фото: пресс-служба горадминистрации

НОВЫЙ ГОД ВДВОЕМ

Среди заявок по Большой Ялте 60% пришлось на сам город. Остальной турпоток приняли близлежащие поселки. В лидерах Гурзуф, Гаспра и Кореиз. Отдых здесь был самым долгим по продолжительности и самым дорогим по цене - за 4 дня в Ялте и ее окрестностях в среднем пришлось выложить 10 тысяч рублей, или 2,6 тысячи за ночь на двоих в отеле с завтраком.

Максимальная стоимость отдыха составила 44 тысячи рублей, но можно было найти комнату и за 400 рублей. В Севастополе в среднем за сутки брали такую же плату, как в Ялте - 2 600 рублей, в Алуште - 2 200 рублей, в Судаке - 2 000 рублей, в Феодосии 1 800 рублей.

При выборе места размещения туристы отдавали предпочтение отелям - 66%, квартиры для проживания выбрала треть прибывших и 4,5% остановились в коттеджах. Причем самый дорогой загородный дом, стоимостью 15 тысяч рублей за сутки, на эти новогодние праздники сняли в Севастополе с 31 декабря по 3 января. Его выбрала для встречи Нового года компания из 7 человек - две семейные пары с детьми.

Кроме Ялты курортные города особо не готовились к приему туристов. Фото: официальный сайт Евпатории

В целом семьи и женщины с детьми составили четвертую часть прибывших туристов, 18% - это компании и 10% одинокие путешественники. Самая многочисленная категория - это пары, как супружеские, так и романтические. Дольше всего они задерживались в Ялте и Алуште, причем туристы приезжали как встретить Новый год в Крыму, так и провести здесь несколько дней начала января. Но в других городах, кроме программы анимации в отелях, предложить им было нечего.

ЛЕТЯТ НА СВЕТ

В подготовке к Новому году администрации курортных городов явно делали акцент на местных жителей. Максимум - программа новогодней ночи с трансляцией обращения президента на главной площади и концертная программа с салютом. В остальные дни приезжим было нечем себя занять: из традиционной консервации межсезонья на работу в новогодние праздники решили прерваться единичные объекты общепита, не говоря о какой-либо развлекательной программе - кроме Ялты ни один курорт не стал себя обременять.

- От каждого второго гостя из города слышала «спасибо, что вы есть. Больше пойти некуда», - написала на своей странице управляющая одним из отелей Феодосии. - Я была на Привокзальной площади три раза за каникулы, искала смысл рекомендовать сходить туда на праздники нашим гостям. Не нашла.

Одна из визитных карточек Симферополя - Дом кино, с подсветкой смотрелся бы значительно лучшеФото: Анна КИРИЕНКО

В Судаке новогодние гуляния у елки горожане организовали сами. Более чем скромное убранство Алушты шло вразрез с проведением городского конкурса фотографий зимнего отдыха в регионе, а невзрачность и тишина праздничного Севастополя вызвала недоумение у многих гостей города-героя - в итоге все оказались в Ялте на набережной, где в новогоднюю ночь собралось 35 тысяч человек, что в 7 раз больше обычного.

На праздничную иллюминацию и световые конструкции город потратил почти 80 миллионов рублей, и их свет стал главным притяжением праздничного полуострова. Каждый день с 14.00 и до 22.00 на набережной выступали творческие коллективы и кавер-группы, проходили шоу-программы и детская анимация.

Сколько курорт заработал за эти новогодние праздники сказать сложно, но если 6 из 10 туристов выбрали Ялту для проживания, а остальные приезжали погулять, то это однозначно принесло региону прибыль.

КАРНАВАЛА МАЛО

Крым зимой теряет 60% туристического потока. Основная клиентура в новогодний период - постоянные гости, которые переходят в разряд друзей отеля или гостевого дома. Привлечь новых постояльцев самостоятельно объектам сложно, каждый из них готов предоставить уют и комфорт, но для масштабных развлекательных программ нужна консолидация с привлечением бюджетных средств, предназначенных для информационно и имиджевой политики курортного Крыма.

- Недостаточно яркий событийный ряд, - охарактеризовала готовность полуострова к Новому году исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. - Можно было бы придумать какие-то интересные события, на которые поехали бы со всей страны. По крайней мере, с большей ее части.

Действительно, не достаточно просто запустить поезд, нужно чтобы в пункте прибытия гостеприимно отнеслись к его пассажирам. Но этой широкой рекламной кампанией с участием главы государства Крым воспользоваться не сумел.

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