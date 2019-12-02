Ялту на Новый год украсят световыми конструкциями на 79 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-02T10:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

К Новому году улицы Ялты и Алупки украсят праздничной иллюминацией и световыми конструкциями. Всего на закупку светового украшения потратят свыше 79 миллионов рублей.

- Жителей и гостей города порадует красочная подсветка и новогодние елки, - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Но и после праздников городские улицы не потускнеют – иллюминацию власти хотят использовать круглогодично, тем более, что все световое оборудование рассчитано на 10 летний срок работы.

В общей сложности на улицах Большой Ялты появится свыше 60 различных новогодних объектов.

В Ялте установят и украсят три новогодних елки. Самая большая 18-метровая елка появится на набережной имени Ленина, еще две высотой по 8 метров установят на площади Советская и в Приморском парке.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU