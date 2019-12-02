2019-12-02T10:46:03+03:00
Общество

Ялту на Новый год украсят световыми конструкциями на 79 миллионов рублей

Город-курорт готовится к зимним каникулам
Галина КОВАЛЕНКО
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Город преобразится в преддверии зимних праздников. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыГород преобразится в преддверии зимних праздников. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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К Новому году улицы Ялты и Алупки украсят праздничной иллюминацией и световыми конструкциями. Всего на закупку светового украшения потратят свыше 79 миллионов рублей.

- Жителей и гостей города порадует красочная подсветка и новогодние елки, - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Но и после праздников городские улицы не потускнеют – иллюминацию власти хотят использовать круглогодично, тем более, что все световое оборудование рассчитано на 10 летний срок работы.

В общей сложности на улицах Большой Ялты появится свыше 60 различных новогодних объектов.

В Ялте установят и украсят три новогодних елки. Самая большая 18-метровая елка появится на набережной имени Ленина, еще две высотой по 8 метров установят на площади Советская и в Приморском парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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