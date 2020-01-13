Работа по спасению отелей Крыма от массового закрытия затягивается

В Крыму затягивают разработку законопроекта «О регулировании деятельности малых средств размещения в жилых помещениях», который должен спасти частные отели от закрытия.

К этому приведут изменения в федеральный закон «О туристической деятельности», предусматривающие размещение туристов только в нежилом фонде. И такой законопроект Госдума рассмотрит уже на весенней сессии.

Нормативный документ, направленный на легализацию двух третей объектов приема и размещения туристов, Минкурортов Крыма должно было вынести еще до парламентских зимних каникул. Вместо него на последней сессии депутаты приняли обращение в Госдуму с просьбой отклонить поправки главы комитета по жилищной политике Галины Хованской к закону «Об основах туристической деятельности», согласно которым туристические средства размещения могут находится только в нежилом фонде.

По оценке крымских парламентариев, в жилом секторе региона насчитывается 4,5 тысячи объектов, где летом селятся отдыхающие, и законодательный запрет только загонит их глубже «в тень», тогда как все старания власти направлены на легализацию курортного сектора и повышение сбора налогов от туристической отрасли.

С просьбой отклонить предложенные изменения в отраслевой закон к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он уверен, что такие законодательные меры крайне отрицательно отразятся на развитии туристической отрасли Крыма: без работы останутся более 4,5 тысяч человек, а бюджет Крыма потеряет 175 миллионов рублей. В тоже время, легализации малых средств размещения позволит привлечь в бюджеты всех уровней более 400 миллионов рублей.

Номера в мини-гостиницах станут вне законаФото: Никита ПОЛЬКО

Тем не менее, региональный законопроект, направленный на детенизацию туристического бизнеса, до сих пор не готов.

- Представленный Министерством курортов и туризма документ не прошел согласования в профильных службах и сейчас его предстоит доработать, чтобы получить положительное заключение, - пояснил КП-Крым глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Поправки Хованской пока не приняты, и время еще есть. Но если Госдума их примет, то наш закон окажется мертворожденным.

Сейчас региональный законопроект находится у юристов Госсовета, чтобы учесть все замечания к документу и запустить его по второму кругу согласований.

Документ вводит понятие «малое средство размещения», как объект не более 50 номеров или комнат для временного проживания туристов. Также документ определяет жилой дом, в котором принимают на постой туристов, как «гостевой дом» с количеством комнат от 16-ти до 50-ти. Объекты до 16 комнат законопроект относит к «гостевым меблированным комнатам». При этом физические лица, сдающие внаем жилые помещения, должны быть зарегистрированы индивидуальными предпринимателями.

Итоговый вариант законопроект в лучшем случае можно ожидать в марте. Вместе с тем законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» поручено подготовить к внесению на весеннюю сессию и включить законопроект в примерную программу на февраль.

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