2019-12-28T17:36:07+03:00
Общество

Аксенов высказался против законопроекта о запрете хостелов в жилых домах

Работу могут потерять более 4,5 тысяч человек
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Глава Крыма Сергей Аксенов против принятия законопроекта о запрете хостелов в жилых помещениях, об этом он написал на своей странице в Facebook.

С этим глава Крыма обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину.

- Считаю принятие законопроекта нецелесообразным, поскольку прописанные в нем меры крайне отрицательно отразятся на развитии туристической отрасли Крыма, - написал Аксенов.

Если этот законопроект примут, то без работы останутся более 4,5 тысяч человек, а бюджет Крыма потеряет 175 миллионов рублей.

- Мы планируем, что программа легализации малых средств размещения поможет вывести из «тени» как минимум 3 тысячи таких отелей. По оценке налоговой службы Крыма, это легализует труд 12 тысяч граждан и позволит привлечь в бюджеты всех уровней более 400 миллионов рублей ежегодно, - уточнил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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