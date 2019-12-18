Дошло наконец-то: В Крыму увидели угрозу уничтожения частных отелей

В парламенте Крыма разглядели угрозу уничтожения малых объектов размещения туристов от законодательных инициатив главы комитета Госдумы по жилищной политике Галины Хованской. После изменений в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, устанавливающих запрет на размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях, депутат предлагает привести в соответствие закон «Об основах туристской деятельности РФ» в части регулирования предоставления гостиничных услуг.

- Русским языком, это так называемый «закон Хованской», - говорит глава комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - По первому закону стоял вопрос о хостелах в многоквартирных домах, теперь депутат предлагает внести соответствующие изменения в отраслевой закон о туризме, исключив из средств размещения и временного пребывания туристов жилые помещения.

Такие законодательные инициативы поставят крест на малом бизнесе в курортном секторе. Мало того, что в Крыму далеко не везде существуют гостиницы и отели, так вся законодательная работа по развитию сельского, экологического и зеленого туризма теряет смысл - ни усадьбы, ни фермерские хозяйства не смогут принимать на постой туристов.

- Все отправятся в серую массу, мы их туда выдавим, - уверен Черняк.

Парламентарии будут выносить законодательные инициативы Хованской на Южнороссийскую парламентскую ассоциацию, чтобы и Краснодар, и Ставрополь поддержали Крым в отказе от поправок на федеральном уровне и поддержали предложение региональными законами регулировать частный сектор размещения туристов.

В то же время крымский закон «О регулировании деятельности малых средств размещения в жилых помещениях» до сих пор не получил необходимых согласований, и чтобы не провалить попытки вывести частный сектор из «тени», нужно умудриться внести документ на последнюю сессию до парламентских зимних каникул.

- В противном случае это уничтожит предпринимательство в жилом фонде, - уверена председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Мы ведем работу по детенизации малого бизнеса, ездим по регионам, убеждаем, а группа депутатов желает, чтобы услуги и сервис турист мог получить только в гостинице, а в гостевом доме только комнату снимать.

Крымский законопроект предлагает отнести к малым средствам размещения объекты до 50 номеров, и считать гостевыми домами те, которые хозяева не менее двух месяцев в году представляют для проживания туристов. Жилые дома, в которых сдается не более 15 комнат, документ относит к гостевым меблированным комнатам.

Напомним, запрет на оказание гостиничных услуг в жилом секторе с 1 октября вывел из оборота две трети крымского сектора приема туристов. Около 70% мини-отелей, гостиниц, гостевых домов по статусу являются жилыми, дачными, садовыми домами, поскольку возведены на землях соответствующего целевого назначения.

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