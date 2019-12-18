Ход кадастром: Новый налог на землю сделает отдых в Крыму еще дороже

В 2020 году в Крыму может сильно подорожать отдых: себестоимость содержания всех объектов курортной сферы резко вырастет в разы. Все дело в том, что размер налога на недвижимость с января начнут определять, исходя из кадастровой стоимости объекта. И цифры, которые получаются в итоге, становятся для туристической отрасли неподъемными: чтобы покрыть расходы, бизнесу придётся поднять цены, вот только за такие деньги отдыхать на полуострове никто не станет.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

С 2014 года земельный налог и арендная плата за землю в Крыму рассчитывались по нормативной стоимости. Но уже со следующего года основой для платежей станет кадастровая оценка, и для объектов недвижимости туристического сектора от нормативной, в среднем, она увеличилась в пять раз.

Земельные платежи поступают в местные бюджеты, и муниципалитетам рекомендовали снизить ставки и применять дополнительные понижающие коэффициенты по налогам для гостиниц и санаториев, чтобы избежать резкого повышения.

Объектам нужно либо судиться, либо дробить территориюФото: Анна КИРИЕНКО

На рабочих совещаниях с участием профильных министерств и служб подчеркивалось, что допустимым является повышение налогов не более чем на 5% от суммы текущих платежей, о чем письменно были уведомлены все муниципальные органы. Тем более, что кадастровую оценку администрации на местах согласовали и она вступила в силу распоряжением Совмина Крыма от 14 октября.

- Неоднократно говорили о том, что здравницы не могут существовать без лечебных корпусов, парковых зон, спортивных и пляжных территорий, - подчеркивает глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк. - Уже есть первые звонки по применению кадастровой оценки, и разброс по применению ставок налогов по регионам составляет от 0,01% до 6% ставки.

СНИЗИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Ряд муниципалитетов принял понижающий коэффициент в 0,8% только для объектов детского отдыха и оздоровления. Максимальную ставку для гостиниц и прочих турбаз установили в Сакском, Ленинском, Раздольненском районах, в Алуште и Судаке. Но даже если она усредненная, рост налоговых отчислений для объектов будет значительным.

Большие парковые территории могут стать непосильным грузомФото: Анна КИРИЕНКО

- В Феодосии объект раньше платил 191 тысячу рублей налога, теперь будут 336 тысяч платить, - уточняет замминистра курортов и туризма Крыма Виктор Савин. - Евпатория приняла повышение процентной ставки до 3,5% за гостиничные объекты, в результате чего отель «Джеваль» будет платить на 9% больше, отель «Рибера резорт» - на 14%. У гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» кадастровая стоимость взлетела в разы: при ставке 1% сумма выросла на 35%.

От внедрения налогообложения по кадастровой стоимости земли и недвижимости отказаться нельзя. Опыт Краснодарского края показывает, что уйти от резкого роста отчислений можно за счет дробления земельных участков на разные виды использования - гостиничные услуги, парковая зона, зона отдыха и рекреации. В Алтайском крае санаторно-курортные объекты провели переоценку кадастровой стоимости с привлечением независимых экспертов и через суд снизили ее на 20%. Озаботиться этим вопросом необходимо, в том числе, из-за дополнительной нагрузки на санаторно-курортные объекты - со следующего года увеличивается налог на имущество.

Только при круглогодичной загрузке курортные объекты могут платить повышенные налогиФото: Анна КИРИЕНКО

- 30 октября принят республиканский закон о налоге на имущество организаций в размере 1,5%, и когда мы сопоставили все цифры, то подготовили проект обращения в Минфин Крыма, чтобы имущественный налог оставили на том же уровне, - добавил замминистра курортов.

ДОРОГИЕ САНАТОРИИ

Как выглядит кадастровая оценка, объяснила директор ГУП РК «Солнечная Таврика», депутат крымского парламента Людмила Ермакова. Она руководит несколькими санаторно-курортными объектами, и если раньше по нормативной базе они стоили 476 миллионов рублей, то теперь по кадастровой - 2,3 миллиарда.

- Вот справка-расчет аренды земли по ставкам Евпатории: санаторий «Дружба» - рост в 9 раз, санаторий «Мечта» - в 12 раз, «Победа» - в 7,3 раза, - указывает Ермакова. - Учитывая этот момент, мы не можем сделать так, чтобы у нас не поднялась цена на путевку. Все россияне в один голос говорят, что дороже Крыма ничего нет. С этой кадастровой оценкой нам надо просто закрыть все объекты.

Свободные участки с удовольствием приберут к рукам девелоперыФото: Анна КИРИЕНКО

Работая 3 месяца в году, ни одна крымская здравница не сможет осилить новые налоговые ставки. По мнению Ермаковой, необходимо ввести мораторий на повышение отчислений хотя бы до полугодовой загрузки, иначе банкротства не избежать. Выставлять на продажу санатории и детские лагеря республике не резон: сейчас их могут выкупить только девелоперы - для развития курортной деятельности инвесторов нет.

- В туристическом комплексе нет инвесторов, ни зарубежных, ни внутренних, - утверждает бывший директор АО «Крымтур», депутат Госсовета Евгений Михайлов. - Мы за бесплатно сегодня государственные объекты раздаем. Ставим на продажу санатории, которые десять лет назад стоили миллионы долларов, а сегодня их за миллионы рублей никто не берет.

ЛИБО В СЭЗ, ЛИБО В КОМИССИЮ

Коллективные объекты размещения вынуждены сопротивляться налоговым нововведениям, ведь любая нагрузка идет на руку теневому сектору, который выпадает из общего поля финансовых обязательств и будет принимать курортников, как и прежде.

Однако не в одних «теневиках» дело: для снижения налоговых ставок объектам достаточно стать участниками Свободной экономической зоны и задекларировать вложения в инфраструктуру, создание новых рабочих мест, рост прибыли. Например, детский лагерь «Мандарин» в селе Песчаное Бахчисарайского района платит земельный налог в 1 тысячу рублей в год, курортный комплекс «Руссия» пользуется нулевой ставкой налогообложения.

В Госкомрегистре Крыма уверяют, что отвели муниципалам для согласования кадастровой оценки максимально возможный срок - целых три года. За это время со всеми собственниками можно было обсудить все проблемные вопросы лично, но даже если этого не случилось, есть механизм изменения кадастровой стоимости - комиссия по ее оспариванию, куда нужно предоставить документы и отчет независимого оценщика.

У здравниц есть год, чтобы обжаловать кадастровуюоценку своих территорийФото: Анна КИРИЕНКО

- Оспаривается в течение года и, если результаты изменятся, налоговики пересчитают за весь период, - говорит зампредседателя Госкомрегистра Александр Костюк. - Ставки налогов разрабатываются органами местного самоуправления и все вопросы нужно обсуждать с ними.

НА ЛУНЕ НЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

К чему может привести такое обсуждение рассказал депутат Николай Янаки. При том, что он публично заявил о продаже доли в аквапарке «Голубой залив», будучи вице-премьером правительства Крыма, Янаки осведомлен о текущем положении дел на объекте.

- Парк водных аттракционов 20 лет пользовался актом постоянного пользования с налогом на землю в 2,4 миллиона рублей в год, - говорит депутат. - С 1 января украинским актом пользоваться нельзя, нужно выкупать или оформлять договор аренды. В администрации Ялты выставили договор аренды на 16 миллионов рублей, а не можете платить - отказывайтесь от земли. Как можно, работая 80 дней в году, из них 40 эффективно, заплатить 16 миллионов?

Аналогичные объекты, по словам Янаки, в Краснодарском крае платят 3 миллиона рублей земельного налога, но в Крыму живут, «как на Луне», по другим законам.

КОМПЕТЕНТНО:

Роман НАЗДРАЧЕВ, руководитель крымского управления Федеральной налоговой службы РФ:

- Есть русская поговорка - на воре и шапка горит. Это как раз тот случай. Для львиной доли крупных налогоплательщиков, к которым относятся санатории, нет пожарных ситуаций.

Нельзя увеличение кадастровой стоимости применять на всех налогоплательщиков. Не больше 10 случаев по Крыму, где есть вопиющий несправедливый рост ставок. Если в абсолютной цифре человек платил 10 рублей, а стал платить 70 рублей, то ставка для него повысилась в 7 раз, а фактически это 70 рублей, которые в процентах от годового дохода являются не существенными. Я предлагаю сопоставлять суммы налога с доходом и стоимостью объектов недвижимости.

В целом по году у нас собрано 711 миллионов рублей по земельному налогу. Для Крыма это копейки. Должно быть минимум в 10 раз больше. А в следующем году после внедрения кадастровой стоимости рост составит около 50%. Примерно 300 миллионов рублей в плюс соберем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налог на недвижимость в Крыму: Как рассчитать и куда платить

«Комсомолка» дает ответы на важные вопросы для жителей полуострова (подробнее)

Крымчане с 1 января 2020 года будут платить налог на недвижимость

Размер выплат будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объектов (подробнее)