Британский журнал посоветовал туристам посетить Крым в новом году

Британский журнал Good Housekeeping предложил туристам отправиться в Россию и посетить Крым, чем вызвал негодование посольства Украины в Великобритании.

- Good Housekeeping не вводите своих читателей в заблуждение, Крым действительно стоит включить в список самых «горячих» направлений в 2020 году, но эта территория под военной оккупацией, - сообщило на своей странице в Facebook посольство Украины.

Как пишет журнал, в этом году можно путешествовать по всей России, в том числе в Крым, и Белоруссии на поезде. Тур включает: посещение Новгорода, Херсонеса и поездку в вагоне по новой железной дороге на Крымском мосту.

- Сложившаяся тенденция, при которой зарубежные СМИ, учёные и журналисты обозначают регион российским, будет только нарастать. Ведь все эти антикрымкие резолюции ООН или Европарламента на самом деле свидетельствуют не о поддержке Западом Украины – эти документы лишь обозначают антироссийскую позицию западного блока государств, внутри которого также прекрасно осознают, что Крым – это Россия и Москва не откажется от полуострова, - говорит политолог Иван Мезюхо.

Ранее КП-Крым писала, что статус республики закрепили весной 2014 года.

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