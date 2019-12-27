2019-12-27T15:01:15+03:00
Политика

В Крыму прокомментировали желание Украины штрафовать авиакомпании за полеты над полуостровом

Компания из Казахстана пошла на риск осознано, считают эксперты
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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Украине удалось впервые за пять лет взыскать штраф за полет над Крымом, сообщает на своей странице в Facebook Командование воздушных сил ВСУ.

Почти 6 тысяч долларов заплатила компания «Авиакомпания Euro-Asia Air» из Казахстана, самолет которой пролетел над Крымом 8 августа 2019 году.

На полуострове считают, что подобные санкции носят исключительно демонстративный характер и авиаперевозчики, которые идут на подобные полеты, готовы к таким неприятностям.

- Для этой авиакомпании такое развитие событий не стало неожиданностью. Так что говорить о том, что этот инцидент как-то повлияет на настроение перевозчиков, которые уже работают в Крыму - не приходится, - рассказал КП-Крым политолог Иван Мезюхо.

Он отметил, что выплачивая штраф, компания не задумывалась над международным статусом полуострова, а думала лишь о своей выгоде.

В Госавиаслужбе Украины надеются, что этот прецедент подтолкнет российские авиакомпании к погашению штрафов за полеты на полуостров. На сегодня их "долг" перед украинским государством составляет уже 13 миллиардов гривен (более 500 миллионов долларов США, - прим.).

Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума 16 марта, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

В марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство Крыму для полетов гражданской и военной авиации, в чем ее поддержали международные регуляторы.

При этом воздушное сообщение в Крыму никуда не делось. На протяжении последних пяти лет аэропорт "Симферополь" входит в десятку российских воздушных гаваней с самым большим объемом перевезенных пассажиров. С 2015 года аэропорт принимает и отправляет более 5 миллионов человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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