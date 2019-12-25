2019-12-25T17:51:37+03:00
Общество

В Крыму дали оценку уголовному делу, которое возбудил Киев после запуска поездов по мосту

В незаконной перевозке людей через границу Украины обвиняют «Гранд Сервис Экспресс»
Анна КИРИЕНКОАртем АРТЕМОВ
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Уголовное дело, которое возбудили на Украине из-за запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, не повлияет ни на туристический поток, ни на желание зарубежных гостей посещать российский полуостров, заявил КП-Крым политолог Николай Филиппов.

Напомним, что 25 декабря так называемая прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное дело против компании «Гранд Сервис Экспресс», которую обвиняют в незаконной перевозке людей через государственную границу Украины.

- Никакого влияния ни на депутатов европейских стран, ни на туристов из других регионов России это уголовное дело не окажет. Надо понимать, что прокуратура Автономной Республики Крым - это фиктивная организация, - отметил Филиппов.

А вот по мнению спикера парламента Крыма Владимира Константинова, украинские власти раздражает сам факт преуспевания республики.

- Они понимают, что Крым утерян навсегда, поэтому все, что у нас происходит, их раздражает и справиться с этим они не могут, - считает Константинов. - Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашего преуспевания. Если бы мы сейчас прозябали без света, в разбитой инфраструктуре, жаловались на жизнь - это был бы тот эффект, которого они ожидали.

По словам спикера, на фоне негатива в самой Украине любая позитивная информация из Крыма «торпедируются», чтобы люди не знали, что здесь происходит. Но прибывающие на отдых граждане Украины очень удивляются разнице между окружающей действительностью и ее интерпретацией официальным Киевом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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