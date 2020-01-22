2020-01-22T15:48:12+03:00
Общество

«Буду обращаться к Ди Каприо»: Поклонская ищет союзников для спасения экологии в Крыму

Экс-прокурор обеспокоена судьбой уникальной природы полуострова [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Наталья Поклонская. Фото: Наталья Поклонская/VKНаталья Поклонская. Фото: Наталья Поклонская/VK
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что охрана природы на Крымском полуострове находится в плачевном состоянии.

- Недавно наш Президент обратил особое внимание на экологическую ситуацию в Крыму, - сообщает народная избранница. - Отдельный проблемный вопрос - сохранение Бакальской косы и озера Донузлав, которые сегодня находятся на грани уничтожения.

Бакальская коса може исчезнуть. Фото: Сергей Аксенов/FB

Бакальская коса може исчезнуть. Фото: Сергей Аксенов/FB

Эксперты говорят об изменении гидрологического режима в районе Бакальской косы и сокращение площади особо охраняемой природной территории, потому что здесь идет масштабная добыча песка.

Донузлав нуждается в защите. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Донузлав нуждается в защите.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Такая же беда и у Донузлава.

Наталья Поклонская пожаловалась, что ее многочисленные депутатские запросы по прекращению незаконной добычи песка в указанных местах не дали никакого результата.

Но депутат Государственной Думы от Республики Крым не собирается сдаваться. Наталья Владимировна обещает, что после завершения региональной недели, она отправит очередную партию запросов для решения этой катастрофической проблемы.

- А если опять не сработает - буду обращаться к Леонардо Ди Каприо, - то ли в шутку, то ли в серьез заявила Поклонская. - Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма.

Экс-прокурор считает, что можно сколько угодно обсуждать эко-активистку Грету Тунберг, обвинившую все и вся в замалчивании проблемы изменения климата на земной шаре. Но дискуссиями вокруг Греты нельзя ничего добиться. Просто нужно признать, что проблема с экологией действительно существует и начать ее решать.

КСТАТИ

Пять лет тому назад власти Крыма утвердили список природных территорий регионального значения. В перечень охраняемых объектов вошли десять ландшафтно-рекреационных парков регионального значения, в том числе Донузлав (запад Крыма. – от автора) и Бакальская коса (северо-запад Крыма.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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