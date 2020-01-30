Традиционное лицемерие: В Крыму оценили пакет санкций США против чиновников республики

Американские и европейские санкции, введенные против чиновников Крыма и Севастополя - обычное дело и подтверждение традиционного западного лицемерия. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее Евросоюз ввел санкции против врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, главы избиркома Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой и секретаря комиссии Екатерины Пырковой. Также в санкционном списке оказались член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева и председатель городского заксобрания Владимир Немцев.

Вслед за ЕС аналогичный пакет ограничений подготовил Минфин США, дополнив список компанией, которая занимается ж/д перевозками в Крым - «ГрандСервисЭкспресс» и ее исполнительным директором Александром Гановым.

- Это обычное рутинное дело. Они могли бы внести в санкционный список всех крымчан, голосовавших на референдуме в 2014 году. Это было бы вполне в логике этих событий, - отмечает политолог Джаралла.

По его мнению, антироссийские санкции, которые ввела Европа, были примечательны только одним моментом - Кипр изначально проголосовал против.

- Правда, это никакого отношения не имело к изменению позиции, поскольку Кипр протестует против политики Турции из-за пограничных споров о морском шельфе. Но введение санкций означает, что с ними, что называется, поработали. Надавили и заставили согласиться. В остальном же все их действия - подтверждение традиционного западного лицемерия и того, что мы избежали страшной беды, проголосовав на референдуме в 2014 году, - заключает эксперт.

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