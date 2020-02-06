Белорусы Крыма попросили Лукашенко запустить на полуостров поезда и самолеты

Белорусы Крыма официально обратились к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой возобновить железнодорожное и авиасообщение с Крымом.

Как сообщил председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, документ отправили белорусскому президенту вчера вечером.

- Необходимость этого шага очевидна, ибо отсутствие прямого сообщения создает неудобства в первую очередь гражданам Республики Беларусь, которые едут на отдых или по другим причинам в Крым, - рассказал Чегринец. - Также хотелось бы отметить, что в Крыму отсутствует консульское учреждение Республики Беларусь, и зачастую граждане Беларуси со своими проблемами не знают, куда обращаться. Ждем от братской страны конструктивной и взаимовыгодной реакции.

Кроме того, крымские белорусы недоумевают, почему при наличии белорусских товаров на полках крымских магазинов, на полуострове до сих пор нет официальных представительств белорусских предприятий. К сожалению, пока предприниматели из братской страны работают в Крыму через посредников.

- Очень хочется верить,что Лукашенко отреагирует, ибо этот вопрос касается в первую очередь граждан Белоруссии, у которых есть определенные неудобства при посещении Крыма, - отметил Роман Чегринец в комментарии КП-Крым.

Полный текст обращения белорусов Крыма к Александру Лукашенко

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