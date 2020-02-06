2020-02-06T12:10:15+03:00
Политика

Белорусы Крыма попросили Лукашенко запустить на полуостров поезда и самолеты

Без прямого транспортного сообщения тяжело и жителям полуострова, и жителям братской страны
Анастасия ЖУКОВАНадежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роман Чегринец направил официальное обращение к Лукашенко. Фото: FacebookРоман Чегринец направил официальное обращение к Лукашенко. Фото: Facebook
Изменить размер текста:

Белорусы Крыма официально обратились к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой возобновить железнодорожное и авиасообщение с Крымом.

Как сообщил председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, документ отправили белорусскому президенту вчера вечером.

- Необходимость этого шага очевидна, ибо отсутствие прямого сообщения создает неудобства в первую очередь гражданам Республики Беларусь, которые едут на отдых или по другим причинам в Крым, - рассказал Чегринец. - Также хотелось бы отметить, что в Крыму отсутствует консульское учреждение Республики Беларусь, и зачастую граждане Беларуси со своими проблемами не знают, куда обращаться. Ждем от братской страны конструктивной и взаимовыгодной реакции.

Кроме того, крымские белорусы недоумевают, почему при наличии белорусских товаров на полках крымских магазинов, на полуострове до сих пор нет официальных представительств белорусских предприятий. К сожалению, пока предприниматели из братской страны работают в Крыму через посредников.

- Очень хочется верить,что Лукашенко отреагирует, ибо этот вопрос касается в первую очередь граждан Белоруссии, у которых есть определенные неудобства при посещении Крыма, - отметил Роман Чегринец в комментарии КП-Крым.

Полный текст обращения белорусов Крыма к Александру Лукашенко

Полный текст обращения белорусов Крыма к Александру Лукашенко

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Члены Украинской общины Крыма боятся преследований со стороны незалежной

Крымские украинцы не хотят «светиться» в СМИ, чтобы избежать проблем на границе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Блокадницы остались благодарны: «чиновницы в шубах» рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги
Председатель городского совета Керчи Хужина и ее заместитель Щербула были вынуждены уйти в отставку после скандала с вручением подарков блокадникам, но кто от этого выиграл?
Блокадницы остались благодарны: "чиновницы в шубах" рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги
Председатель городского совета Керчи Хужина и ее заместитель Щербула были вынуждены уйти в отставку после скандала с вручением подарков блокадникам, но кто от этого выиграл?
Новости 24
Стадо известно, на сколько вырастут зарплаты крымчан в этом году
Из-за ливней в Алупке обрушилась подпорная стена
Зубков в СИЗО находится в одной камере с экс-мэром Евпатории Филоновым
Керченским блокадникам снова вручили подарки
Заведующую кафедрой крымского ВУЗа будут судить за взятку
В Керчи обезвредили авиабомбу времен войны
В Ялте шторм унес в море мужчину и девушку
Погода в Крыму на 6 февраля: до +6 градусов и мокрый снег
В администрации Симферополя объяснили, что за документ с графиками подачи воды наделал столько шума в соцсетях
Бывший министр образования Украины пришел к налоговой Крыма
В 2019 году в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018-м
В крымском парламенте заявили, что полуострову не нужна украинская вода
Всему виной - влажные салфетки: В Севастополе сточные воды потекли в сторону детского пляжа
Чиновники: Чрезвычайной ситуации по воде в Симферополе нет
Как будут работать кафе и рестораны Симферополя из-за отключений воды
Режим экономии: Подачу воды ограничат во всех министерствах и ведомствах Крыма
Мост на улице Гагарина в Симферополе сдадут чуть позже, чем планировалось