2019-10-22T17:39:36+03:00
Общество

Члены Украинской общины Крыма боятся преследований со стороны незалежной

Крымские украинцы не хотят «светиться» в СМИ, чтобы избежать проблем на границе
Анастасия ЖУКОВА
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Анастасия Гридчина. Фото: Архив КПАнастасия Гридчина. Фото: Архив КП
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Многие члены Украинской общины Крыма стараются не появляться перед журналистами, потому что опасаются преследований со стороны украинских спецслужб и правоохранительных органов во время поездок в незалежную.

- Люди запуганы, - рассказывает КП-Крым председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. - Половина членов нашей организации регулярно ездит к родственникам на Украину. Поэтому они не хотят лишний раз показываться перед камерами, выступать на публичных мероприятиях, чтобы не было проблем при пересечении границы. Это предрассудки, конечно, я уверена, что не настолько хорошо работает украинская разведка, но люди боятся.

По словам Анастасии Гридчиной, крымчане после поездок через границу с незалежной, рассказывают о поборах со стороны украинских пограничников.

- Вот, недавно выслушали рассказ девушки, которая приехала из Украины: как она прячет вещи, деньги, лишний килограмм конфет боится провезти. Ничего, никакие сувениры везти нельзя, потому что все может быть расценено, будто оно превышает какую-то выдуманную норму. Наши крымчане с этим сталкиваются постоянно. Можно обойти эту процедуру, если напрямую дашь какую-то копейку таможеннику. Это просто взятка, подкуп, открытая коррупция - и настолько открытая, что все об этом знают, - разводит руками Гридчина.

Глава организации крымских украинцев отмечает, что сама не может выезжать на Украину, чтобы навестить родных, потому что на родине предков ей не слишком рады.

- Я там на сайтах, во всяких списках (типа скандального «Миротворец». - Ред.), дела уголовные, - сетует Анастасия Гридчина. - И когда я читаю очередные украинские фейки о том, что якобы поездки по Крымскому мосту для украинцев сопряжены с трудностями, я говорю: не судите по себе. Украинцы проезжают по Крымскому мосту без проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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