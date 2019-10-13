2019-10-13T10:57:48+03:00
Общество

"Пусть расскажут правду": В Крыму ждут крупную делегацию украинцев из Европы и стран СНГ

В рамках визита запланировано возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому, а также круглый стол
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Анастасия ГридчинаФото: Анастасия Гридчина
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Крым 14 октября посетит крупная делегация украинцев, проживающих в разных странах. 15 человек из Польши, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии и Болгарии приедут на полуостров.

- Также среди гостей у нас украинцы, проживающие в России, ЛНР и ДНР, - рассказала КП-Крым глава украинской общины РК Анастасия Гридчина.

По ее словам, это уже третий визит представителей украинской диаспоры на полуостров. В этот раз запланирована насыщенная программа.

В 8.30 14 октября запланировано возложение цветов у памятника Богдану Хмельницкому. Оттуда делегация переместится в музей украинской вышивки в Симферополе. Затем у пройдет круглый стол на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". После делегация встретится на пресс-конференции с представителями СМИ.

Анастасия Гридчина отметила, что украинская община Крыма озвучит делегации украинцев проекты, запланированные на 2020 год.

- Конечно, основная цель их приезда - донесение правды о том, как украинцы проживают в Крыму. Хотим, чтобы наши коллеги приехали домой и рассказали, что с каждым годом жизнь в Крыму улучшается, реализуются планы. Нам есть, что показать. Это портал "Переяславская рада 2.0", которого не было в прошлом году. Надеемся, что коллеги расскажут в других странах, что украинский язык в Крыму не ущемляется, а получает поддержку, - добавила Гридчина.

Визит украинской делегации завершится 15 октября.

Ранее глава украинской общины позвала в Крым представителей США и ЕС. В сентябре Анастасия Гридчина выступила на совещании ОБСЕ в Варшаве. Она сообщила, что крымские власти не ущемляют права украинцев в республике. Для поддержки украинского языка в условиях поликультурной среды Крыма был создан проект «Переяславская рада 2.0». Это информационный портал, который наполняется на двух языках - русском и украинском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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