«Стыдно за таких чиновников»: Работницы горсовета Керчи пришли поздравлять блокадников в шубах

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги решили поздравить проживающих в городе блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками. Подарочный набор был скромным: ветеранам презентовали несколько батонов хлеба и медали. Зато внешний вид чиновниц вызвал волну возмущений среди крымчан. К блокадникам, которых в Керчи проживает 11 человек, слуги народа пришли в дорогих шубах.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

- Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом, - написала Хужина в своем Facebook, сопроводив пост фотографиями.

Однако пользователи соцсетей не оценили ни фотографии, ни символические батоны. Под постом главы горсовета крымчане стали вопрошать, не пострадал ли бюджет города от таких подарков.

Блокадникам подарили медали и батон хлеба. Фото: Мая Хужина / Facebook

- А я считаю, что все правильно Мая и подружки сделали! Хлеб всему голова! Не шубы же им есть, в конце концов, - написал Азамат Турегулов.

- Стыдно за таких «чиновников». Еще и публиковать такое совесть хватило! Не дай бог вам на старости батон получить за заслуги!, - пишет Людмила Журавлева

Одна из девушек в комментариях отметила, что не все чиновницы пришли в шубах.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

- Справедливости ради в шубах пришли Лариса Щербула (зампредседателя горсовета, - Ред.) и Диана Ушакова (начальник отдела организационного обеспечения горсовета, - Ред.). А Мая (председатель горсовета, - Ред.) в пальтишке с оторочкой, - вступилась за чиновников Марина Севастьянова.

Примечательно, что по внешнему виду шуба одной из чиновниц выполнена из стриженой норки. Цена такого изделия начинается от 60 тысяч рублей.

А вот сама глава горсовета, на чьей странице и разгорелся скандал, от общения с прессой пока воздерживается. Она также удалила свой комментарий, в котором говорилось, что ветераны «в подарках не нуждаются. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение».

Позже со страницы Хужиной был удален и сам пост о поздравлении блокадников.

Спустя некоторое время Мая Хужина удалила свой пост. Фото: Скриншот страницы Маи Хужиной на Facebook

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