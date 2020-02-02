В Киеве начали прозревать: Эксперты оценили предложение украинского политика о подаче воды в Крым

На Украине начинают думать логично и высказывать разумные вещи. Так оценили крымские эксперты идею Юрия Аристова, депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», предложившего возобновить работу Северо-Крымского канала. Свою идею он объяснил так: - Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают.

- Худой мир всегда лучше хорошей войны – это известная истина, - поделился с КП-Крым мнением Ефим Фикс, вице-спикер Государственного совета Республики Крым. - Украинские политики потихоньку прозревают и понимают, что экономика и политика – это разные вещи.

Эксперт считает, что одна из причин, которая наталкивает Киев на мысли о наполнении Северо-Крымского канала – это трагичная ситуация в Херсонский области, которую подтапливают воды Днепра.

Он напомнил, что когда стало известно о планах по перекрытию Северо-Крымского канала, то крымские власти высказывали предложение покупать воду по адекватной цене.

- Сейчас же, если пойдет речь о возобновлении подачи воды, то потребуются немалые инвестиции на восстановление системы каналов, - сообщил КП-Крым Ефим Фикс. – Поэтому если поступит такое предложение от украинских властей, то все нужно будет тщательно просчитать с экономической точки зрения, без политиканства.

Политик подчеркнул, что проблема водоснабжения на полуострове решается со дня перекрытия канала, а это уже почти шесть лет. Вопрос воды особой глобальности не приобрел: переориентировалась экономика, переориентировалось и сельское хозяйство - с рисоводческой отрасли перешли на выращивание других культур.

Заявление украинского депутата прокомментировал Владимир Джаралла, политолог.

- Израильский опыт народный депутат Украины Аристов вспомнил правильно – взяв его за основу можно создать зону безопасности до Днепра, чтобы обеспечить нормальное функционирование Северо-Крымского канала, - сообщил КП-Крым Владимир Джаралла. - Торговать - лучше, чем воевать. Хотя на деле такое предложение – это типичная украинская позиция: ничего не создали за годы «незалежности», только пользуются построенным раньше заводами, электростанциями, каналами, трубопроводами.

Если решение о поставках воды на полуостров будет достигнуто, то это будет примером редкого за последние годы здравомыслия украинских политиков и продолжения слабенькой оттепели в отношениях с Россией.

СПРАВКА «КП»

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода, в 2014 году. Канал покрывал 85 процентов потребности полуострова в воде. Дефицит влаги в Крыму решили бурением скважин и установки насосных станций.

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