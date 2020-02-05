Пережевать никотин: В Крыму готовят свой закон по запрету снюсов

- Вы опоздали, - говорит фактурный продавец модного табачного магазина. - Весь жевательный никотин и снюсы по решению руководства утилизирован. С 25 декабря их нет в продаже - фотографировать нечего.

Собственно, встретить в открытой продаже в центре Симферополя никотиносодержащие сосательные и жевательные смеси после месяца рейдов и проверок было бы удивительно. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за это время изъято из продажи почти 2,5 тысячи упаковок такой продукции.

Как только на федеральном уровне снюсы признали пищевой продукцией, к которой в обязательном порядке должен прилагаться сертификат безопасности, в регионах принялись шерстить торговые сети на предмет наличия сопроводительной документации. Понятно, что у продавцов смесей ее не оказалось - обычно в табачном отделе пищевыми продуктами не торгуют. Итог: 26 постановлений об административной ответственности и штрафы на миллион рублей.

НИКОТИН БЕЗ ТАБАКА

С 2015 года продажа табачных снюсов в России запрещена. Но если есть спрос, производители найдут возможность избежать запретов и выпускать бестабачные смеси, причем с тем же эффектом.

Жевательные пакетики стали объектом самоутвреждения подростков. Фото: Архив КП

По словам продавцов, основные потребители - спортсмены и просто курильщики со стажем, которые не готовы побороть никотиновую зависимость. Табачить в открытую можно, но только дома и при закрытых окнах. А «заложить за губу» закон пока не запрещает.

- Мне хватало упаковки в 20 пакетиков на неделю, - рассказывает КП-Крым потребитель снюсов Михаил. - В армии я курил, а как дембельнулся в ноябре - решил бросить. Снюс в этом плане помогал, и по деньгам выходило дешевле, чем сигареты. Но сейчас его не купить, даже в соцсетях все на шифрах.

Ключ к шифру - наклейка со снежком на двери магазина. По крайней мере, так уверяют депутаты Симферопольского горсовета. Они же предлагают разослать по школам информацию о точках продажи снюсов. Хотя не совсем понятно, с какой целью: вряд ли директор учебного учреждения вместе с учителями и родительским комитетом пойдет громить прилавки. Даже с учетом отравления в декабре пяти учеников столичной школы никотиновыми смесями, законных оснований запрещать продажу снюсов и привлекать к ответственности за его продажу нет.

- Это пищевая продукция, которая находится под контролем Роспотребнадзора, - объясняет руководитель подразделения по делам несовершеннолетних крымской полиции Алексей Краснопольский. - У нас есть указания по взаимодействию, охране общественного порядка и сотрудников Роспотребнадзора во время их рейдов и проверок. А подведомственность не наша: ни к уголовной, ни к административной ответственности не привяжешь. Продукция не приравнена к табаку или табакосодержащей, МВД не имеет рычагов для воздействия.

БЬЕТ ПО МОЗГАМ

Школьники оказались в первой группе риска употребления жевательных смесей. Во-первых, нет характерного сигаретного запаха, и можно принимать без угрозы быть пойманным с поличным. Во-вторых - высокая концентрация никотина дает опьяняющий эффект, а разные вкусовые добавки делают употребление приятным. В-третьих - это придает взрослости и повышает ЧСВ (чувство собственного величия) среди сверстников.

Запрещать товар к продаже можно только на федеральном уровне. Фото: Архив КП

Конечно, в школах уже провели тематические родительские собрания, Минобразования выпустило методички и брошюрки для школьников и их родителей, некоммерческие общественные организации проводят профилактические мероприятия. А дети продолжают хвастаться и закладывать за щеку.

- Соседские ребята мне рассказывают, что их сверстники 11-12 лет уже пробовали. И даже описывают, как это, - говорит внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко. - Почему дети попадают в лечебные учреждения? Из-за отравления. Основное действующее вещество в этой продукции является токсическим, идет достаточно выраженная интоксикация, поскольку это яд. В первую очередь страдают сосуды в головном мозге, сердце, все сосуды жизненно важных органов. Поэтому речь идет не столько о формировании зависимости, сколько о разрушающем воздействии.

Разрушительная сила у никотина одинаковая, принимай его через табачный дым, пар электронных сигарет, жевательные смеси или леденцы. Но воздействие на организм оказывает не только никотин, но и дополнительные вещества. Поэтому отличается время и сила действия токсического влияния.

Наркологи пока не сталкивались с прямой зависимостью от снюсов, слишком мало времени прошло с момента их появления. Но к этому есть предпосылки: в поле зрения специалистов попадают подростки, у которых при отсутствии «жевательных штук» возникали проявления абстинентного синдрома. Пока это единичные случаи, но опасения уже есть.

ЗАПРЕТИТЬ МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ

Ввести полный запрет на никотиносодержащие смеси на федеральном уровне только планируют. В Госдуме зарегистрирован соответствующий законопроект и до 18 февраля он проходит этап обсуждений и внесений предложений.

Пока законотворческая машина протрет все механизмы и выдаст готовый к применению акт пройдет еще немало времени. А прямого запрета на торговлю смесями нет, под него попадут замещающие препараты, которые продаются в аптеках.

В других регионах РФ уже приняли свои законы по запрету никотиносодержащей продукции, либо обратились в Госдуму с просьбой ускорить процесс федерального регулирования: запрещать на региональном уровне продажу отдельных товаров нельзя, только ограничивать по времени или территории. Как только производители в судах отобьют свою правоту, а технического регламента для никотиносодержащих смесей нет, они вернутся на прилавки.

- Мы подготовим обращение Государственного совета на имя председателя Государственной думы РФ с просьбой поскорее принять тот законопроект, который уже находится на рассмотрении. Он должен ограничить возможность продажи и распространения никотинососдержащей продукции, – уверяет глава комитета по здравоохранению Госсовета Анна Врубель. – Параллельно мы разработаем республиканский законопроект, который, с одной стороны, обеспечит безопасность наших детей, то есть мы введем запрет на продажу такой продукции в Республике Крым. А вторая его часть будет касаться закона об административных правонарушениях – попробуем ввести санкции в случае, если предприниматели будут продавать эту продукцию несовершеннолетним.

На февральскую сессию парламент Крыма готовит республиканский закон, но даже если документ примут, вопрос о применении его норм и пресечении продажи останется открытым.

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