Превзошел Фаберже: Ювелир из Крыма создал уникальную коллекцию яиц с картинами Айвазовского

Карл Фаберже прославился на века, как талантливый ювелир. Казалось, что гениального мастера нельзя превзойти. На деле же пределу нет совершенства. Коллекция из семи яиц, которую создал крымский ювелир Мехти Исламов, свела на нет утверждение экспертов, что эта тема исчерпана и в ней уже нельзя сказать ничего нового.

- Мне удалось создать свою концепцию, - рассказывает КП-Крым ювелир.

Лаковая роспись содержит 22 слоя, что придает миниатюре прозрачность. Фото: личный архив

Коллекционные сувениры Исламова украшают вставки из дерева, на которых радуют глаз лаковые миниатюры - копии картин знаменитого мариниста Ивана Айвазовского и других художников, воспевающих крымские красоты.

- Лаковая роспись содержит 22 слоя, что придает миниатюре прозрачность, - отмечает мастер.

На создание одного такого украшения требуется не меньше года.

Оклад Корана. Фото: личный архив

Работы крымчанина - яйца, декорирование холодного оружия, оклады для священных книг, мужские и женские украшения - известны далеко за пределами полуострова.

Мехти Исламов. Фото: личный архив

Мехти Исламов - полный кавалером Ордена Карла Фаберже, учрежденного российскими ювелирами. Такой чести в мире удостоены всего несколько человек.

Сумел крымский мастер создать и украшение с использованием гранулированной техники - это когда миниатюрные шарики из золота, не крупнее 0,2 миллиметра, спаивают так, чтоб между ними был просвет.

- Это довольно сложная технология. Когда императрица Александра Федоровна попросила Карла Фаберже изготовить копию «гранулированных» серег (украшение было в одном из кладов, найденных до революции в Симферополе, - Ред.) то он не смог выполнить ее просьбу, - рассказывает Исламов.

Крымчанину, чтобы сделать такую работу, пришлось потратить уйму времени. Но своего Мехти добился и явил миру «перстень-гранулят».

- Главная моя задача - популяризация Крыма, - подчеркнул мастер. - Важно, чтобы туристы, приезжая к нам, могли покупать наши местные сувениры, а не китайский ширпотреб.

Все свои работы ювелир создает по собственным эскизам, используя мировой опыт. В его портфолио есть и целые коллекции, созданные с учетом традиций крымских татар.

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