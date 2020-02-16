2020-02-16T10:53:00+03:00
Политика

Украинская община Крыма призвала Зеленского остановить войну на Донбассе, а не планировать «возвращение» полуострова

Ранее президент Украины заявил о намерении создать новую международную площадку для обсуждения крымского вопроса
Надежда ДАЦЮК
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Глава украинской общины посоветовала президенту Украины сосредоточиться на проблемах страны. Фото: Анастасия ГридчинаГлава украинской общины посоветовала президенту Украины сосредоточиться на проблемах страны. Фото: Анастасия Гридчина
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно обратить на войну на Донбассе, а не строить планы по возвращению Крыма. Такое мнение КП-Крым высказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос Крыма нужно поднимать «более мощно». И если это не получается сделать в «нормандском формате», то нужно создавать новую площадку и подключать к обсуждению крымского вопроса США. Такое заявление глава украинского государства сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

- Есть хорошая украинская пословица: «Дурень думкою багатіє», но это не про Зеленского. При встрече украинскому президенту я бы сказала, что не нужно строить «города-сады», проводить «выборы в Крыму» и лезть в чужую страну, ведь на Украине столько проблем, которые необходимо решать, - сказала Анастасия Гридчина КП-Крым.

По ее словам, украинскому руководству стоит сосредоточиться на прекращении войны на востоке Украины.

- Война на Донбассе продолжается, люди гибнут. А президент страны закрывает на это глаза, поскольку в его мозгах она уже закончилась, - заключила глава украинской общины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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